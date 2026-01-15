M.O.R.T. objavio kraj nakon 13 godina i 500 koncerata: “Oprostite za rokenrol!”

Trinaest godina rokenrola po malim klubovima, prašnjavim birtijama i nekoliko stotina pozornica širom regije završilo je porukom koja je odjeknula. M.O.R.T., sinjski punk blues kvartet koji je gradio reputaciju jednog od najžešćih live bendova na ovim prostorima, objavio je da prestaje s radom. John, Zvrk, Kikos i Mile napisali su oproštajnu poruku koja po tonu i duhu odgovara svemu što su kroz glazbu komunicirali. Bez patetike, bez velikih riječi.

Bend je za sobom ostavio šest albuma, od kojih je zadnji, Live in Vintage, objavljen u studenom prošle godine. To kompilacijsko izdanje s dvadeset tri numere djelovalo je kao zaključna bilanca, presjek karijere koja je započela još u gimnazijskim danima. Prvaci benda John i Zvrk upoznali su se u drugom razredu srednje, gitara i stihovi spojili su se prirodno, a onda je stigao basist Kikos koji je još kao klinac prepisivao tabulature od Zvrka. Bubnjar Mile pridružio im se 2012. i sastav je dobio svoj konačni identitet.

M.O.R.T. nikad nije bio bend za kompromise. Njihova glazba miješala je punk neposlušnost s blues osjećajem i psihodelijom bez namjere da bude lako probavljiva. Diskografija počinje s Vrhunsko dno iz 2012., nastavlja se kroz Odjel za žešće koji su kritičari označili albumom godine 2014., zatim dolazi Tužna kocka 2016. i Standing Runningman 2019. na engleskom jeziku. Peti album Samo hrabro i bezveze! iz 2023. uvršten je među najbolje domaće albume godine, a bend ga je promovirao nizom rasprodanih koncerata, uključujući i dva u zagrebačkom Vintage Baru krajem 2025., piše muzika.hr.

Tekstovi Johna nikad nisu bili metaforički šminkani. Govorio je direktno o problemima malih gradova, o gubljenju nevinosti, o prilagodbi društvenim očekivanjima. Pjesme kao Mali Isus, Anđele Čuvaru ili Svijet se sužava imale su onu vrstu iskrenosti koja boli jer se prepoznaješ. Bend nije glumio rock zvijezde, ostao je pri svojoj sinjskoj surovosti bez obzira koliko je puta rasprodao Boogaloo ili nastupio na regionalnim festivalima.

Pobjeda na Demofestu u Banja Luci 2013. bila je prekretnica. Nagrada od pet tisuća eura otvorila im je vrata, ali isto tako potvrdila da ono što rade ima težinu i u široj regiji. Nastupali su diljem Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore. Preko 500 koncerata, kako bend navodi, nije samo statistika nego svjedočanstvo o energiji koju su ulagali u svaki nastup.

“Good news everyone! Nakon 13 i kusur godina bjesomučnog rokenrolanja, preko 500 koncerata (prestali smo brojiti tu neđe) i 6 albuma, odlučili smo se malo odmaknuti od svega toga i krenuti u nove pustolovine daleko od svjetla pozornice. Hvala od srca svima koji su bili dio toga na bilo koji način. Čuvajte se! Možda se još vidimo, a možda i ne vidimo. Oprostite za rokenrol! Vole vas John, Zvrk, Kikos i Mile” – objavili su na svoiim društbvenim mrežama.