Luka Vušković pronašao novi klub: Oduševio izborom broja na dresu

Njemački velikan HSV službeno je potvrdio da je postigao dogovor s londonskim klubom o jednogodišnjoj posudbi Luke Vuškovića.

Vušković je već predstavljen na društvenim mrežama HSV-a, a u Njemačkoj će nositi broj 44 – isti onaj koji je nekoć nosio njegov brat Mario.

🔵⚪⚫ EXCL: Luka #Vuskovic to Hamburger SV is a DONE DEAL. 🖋️ All documents are signed, great job by all parties involved. HERE WE GO! Exclusive story, confirmed. ✔️ PS: Cheers, @fabrizioromano 🫶🏼#nurderHSV pic.twitter.com/RslsCuZeFm — Hamburger SV (@HSV) August 29, 2025

Mladi stoper stigao je u Tottenham ovog ljeta iz Hajduka za 11 milijuna eura, iako je transfer bio dogovoren još godinu ranije. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u belgijskom Westerlou, gdje je u 36 nastupa zabio sedam golova i upisao tri asistencije, potvrdivši svoj golemi potencijal, piše gol.hr.

Sad slijedi nova etapa – Bundesliga. HSV se prošle sezone nakon dugog čekanja vratio u elitni razred njemačkog nogometa, a Vušković će ondje imati priliku dokazati da je spreman za najveću scenu.