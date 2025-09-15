Luka Vušković: Kako mi je bilo protiv Kanea? Teško, nisam sretan

Luka Vušković (18) u subotu je debitirao za HSV, klub u koji je došao na posudbu iz Tottenhama. Debi neće pamtiti po dobrom jer je njegov HSV u trećem kolu Bundeslige izgubio s čak 5:0. Dvostruki strijelac bio je Harry Kane, koji je zabio u 26. minuti iz penala te u 62. minuti. Preostale pogotke postigli su Serge Gnabry u trećoj, Aleksandar Pavlović u devetoj, Luis Diaz u 29. minuti.

Vušković: Nisam sretan kako sam odigrao

Vušković je nakon debija izjavio: "Kako je bilo igrati protiv Kanea? Naravno da je bilo teško, on je jedan od najboljih igrača svijeta. Nisam sretan kako sam odigrao, ali je jako dobro iskustvo. On je sjajan igrač i volio bih još igrati protiv njega. Prva utakmica, težak osjećaj jer smo izgubili 5:0. Ali sam ponosan kako smo se borili u drugom poluvremenu, dali smo sve od sebe. Moramo tako nastaviti i vjerovati si da se poboljšamo svakoga dana."

"Nije mi trener rekao da ću startati, trenirali smo, pomislio sam da bih mogao i vidio sam svoje ime na sastanku. Bio sam jako sretan. Jesam li bio iznenađen? Ne znam što bih rekao, doveli su me da bi ih im pomogao, pokušavam to raditi", rekao je Vušković, a prenosi Kicker.

"Nadam se da ću jednog dana moći igrati s bratom"

Mladi hrvatski stoper veseli se igrati pred navijačima HSV-a, koje posebno cijeni zbog podrške koju iskazuju njegovom bratu Mariju. Podsjetimo, stariji brat Vušković već dvije godine ne igra jer je suspendiran zbog korištenja dopinga, a suspenzija bi trebala potrajati do studenog iduće godine.

"Navijači su jedni od najboljih na svijetu, volim ih, pogotovo kako su reagirali nakon onoga što se dogodilo mom bratu, kao i cijeli klub. Ništa drugo nego ljubav. Bilo je emotivno potpisati ugovor kraj brata. Bili smo dvojica najsretnije braće u tom trenutku. Nadam se da ću jednog dana moći igrati s njim. Htio sam uzeti njegov broj 44 čim mu se to dogodilo, neka ga opet uzme kad se vrati", rekao je Luka Vušković, piše Index.