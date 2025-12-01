Close Menu

Luka Split obilježila 80 godina: Modernizacija željeznice ključna za budući rast i gospodarski razvoj regije

Sudionici konferencije složili su se da hrvatske luke, predvođene Splitom, imaju veliku razvojnu priliku, ali da će se ona ostvariti samo ako se ubrza modernizacija željezničke infrastrukture, nastavi digitalizacija i zelena tranzicija te ojača suradnja svih aktera u logističkom i pomorskom lancu

- Prošlog tjedna u splitskom hotelu AC Marriott održana je konferencija Regija u pokretu: 80 godina Luke Split – nova dimenzija multimodalnosti, koja je okupila predstavnike pomorskog, logističkog i infrastrukturnog sektora te potvrdila stratešku važnost Luke Split za budući razvoj hrvatske prometne mreže. Fokus konferencije bio je na modernizaciji željezničke infrastrukture, jačanju intermodalnosti te ubrzanju digitalne i zelene tranzicije.

Direktor Luke Split Filip Rogošić istaknuo je da luka bilježi stabilan rast i kontinuirano ulaže u razvoj terminala, opreme i digitalnih procesa, ali da ograničena željeznička povezanost i dalje usporava njezin puni potencijal. Podsjetio je da je željeznica koja prolazi ispod ceste luke i dalje neelektrificirana te da većina teretnog prometa ide cestom, što smanjuje konkurentnost.

U ime Vlade RH, ravnateljica Uprave pomorstva Nina Perko navela je da je u hrvatske luke u posljednjih sedam godina uloženo oko 600 milijuna eura. Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta naglasili su povijesnu i gospodarsku važnost Luke Split za regiju te potrebu za modernizacijom prometne infrastrukture i prilagodbom teretne strukture u smjeru kontejnerskog i generalnog tereta.

Predstavnici Luke Rijeka, Luke Split i drugih sudionika istaknuli su sve intenzivniju suradnju hrvatskih luka i zajednički nastup prema tržištu. Naglašeno je da jadranske luke više ne funkcioniraju kao konkurenti, nego kao dio jedinstvenog logističkog sustava kojemu je zajednički cilj bolja željeznička povezanost s unutrašnjošću i veća učinkovitost u protoku robe.

Ravnatelj Lučke uprave Split Vice Mihanović istaknuo je da je nedostatak elektrificirane pruge jedan od najvećih izazova daljnjeg rasta te da uključivanje Splita u europski koridor Baltik – Jadran otvara nove mogućnosti financiranja modernizacije.

Posebno je naglašena uloga Luke Split u svakodnevnoj opskrbi Dalmacije. Direktor upravljanja lancem opskrbe u Studencu Tomislav Štos naveo je da je Luka Split ključna za distribuciju robe prema otocima i priobalnim mjestima te da mnoge Studenčeve trgovine ondje jedine rade tijekom cijele godine.

Predstavnik Končara Nikica Mikulandra naglasio je važnost elektrifikacije opreme i obale kako bi se smanjile emisije i povećala energetska učinkovitost te omogućilo brodovima da se tijekom boravka u luci priključe na električnu mrežu. Istaknuo je da je za realizaciju takvih projekata potrebna koordinacija svih dionika i usklađenost s europskim TEN-T standardima.

