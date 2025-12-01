Luka Split obilježila 80 godina: Modernizacija željeznice ključna za budući rast i gospodarski razvoj regije

- Prošlog tjedna u splitskom hotelu AC Marriott održana je konferencija Regija u pokretu: 80 godina Luke Split – nova dimenzija multimodalnosti, koja je okupila predstavnike pomorskog, logističkog i infrastrukturnog sektora te potvrdila stratešku važnost Luke Split za budući razvoj hrvatske prometne mreže. Fokus konferencije bio je na modernizaciji željezničke infrastrukture, jačanju intermodalnosti te ubrzanju digitalne i zelene tranzicije.

Direktor Luke Split Filip Rogošić istaknuo je da luka bilježi stabilan rast i kontinuirano ulaže u razvoj terminala, opreme i digitalnih procesa, ali da ograničena željeznička povezanost i dalje usporava njezin puni potencijal. Podsjetio je da je željeznica koja prolazi ispod ceste luke i dalje neelektrificirana te da većina teretnog prometa ide cestom, što smanjuje konkurentnost.

U ime Vlade RH, ravnateljica Uprave pomorstva Nina Perko navela je da je u hrvatske luke u posljednjih sedam godina uloženo oko 600 milijuna eura. Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta naglasili su povijesnu i gospodarsku važnost Luke Split za regiju te potrebu za modernizacijom prometne infrastrukture i prilagodbom teretne strukture u smjeru kontejnerskog i generalnog tereta.

Predstavnici Luke Rijeka, Luke Split i drugih sudionika istaknuli su sve intenzivniju suradnju hrvatskih luka i zajednički nastup prema tržištu. Naglašeno je da jadranske luke više ne funkcioniraju kao konkurenti, nego kao dio jedinstvenog logističkog sustava kojemu je zajednički cilj bolja željeznička povezanost s unutrašnjošću i veća učinkovitost u protoku robe.

Ravnatelj Lučke uprave Split Vice Mihanović istaknuo je da je nedostatak elektrificirane pruge jedan od najvećih izazova daljnjeg rasta te da uključivanje Splita u europski koridor Baltik – Jadran otvara nove mogućnosti financiranja modernizacije.

Posebno je naglašena uloga Luke Split u svakodnevnoj opskrbi Dalmacije. Direktor upravljanja lancem opskrbe u Studencu Tomislav Štos naveo je da je Luka Split ključna za distribuciju robe prema otocima i priobalnim mjestima te da mnoge Studenčeve trgovine ondje jedine rade tijekom cijele godine.

Predstavnik Končara Nikica Mikulandra naglasio je važnost elektrifikacije opreme i obale kako bi se smanjile emisije i povećala energetska učinkovitost te omogućilo brodovima da se tijekom boravka u luci priključe na električnu mrežu. Istaknuo je da je za realizaciju takvih projekata potrebna koordinacija svih dionika i usklađenost s europskim TEN-T standardima.

Sudionici konferencije složili su se da hrvatske luke, predvođene Splitom, imaju veliku razvojnu priliku, ali da će se ona ostvariti samo ako se ubrza modernizacija željezničke infrastrukture, nastavi digitalizacija i zelena tranzicija te ojača suradnja svih aktera u logističkom i pomorskom lancu. Luka Split ostaje ključna točka dalmatinske logistike, redovna opskrbna veza prema otocima i važan resurs za gospodarski razvoj regije.