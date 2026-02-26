Luka Peruzović slavi 74. rođendan: Stup Zlatne generacije i simbol Hajduka

Luka Peruzović slavi 74. rođendan. Veliki Hajdukov centarhalf, jedan od stupova Zlatne generacije i moderan obrambeni igrač svoga vremena.

Bio je dio velike Hajdukove half-linije sedamdesetih: Peruzović, Holcer, Buljan. Šurjak je znao reći: „Brži od mene bio je jedino Peruzović.“ Luka je znao zabiti i gol – i to onda kada je bilo najpotrebnije. Tako je pogodio i u onom sto puta oplakanom remiju protiv OFK Beograda na Karaburmi. Kao strijelac pogotka koji je trebao Bijelima donijeti titulu, čekao je s tadašnjim glavnim tajnikom kluba Gojkom Škrbićem i TV ekipom da daju izjavu kao novi-stari prvaci.

Mislilo se da je 1:1 s Karaburme dovoljno za naslov i treću uzastopnu duplu krunu, što nikome u bivšoj državi nije uspjelo ni prije ni poslije. No nije bilo dovoljno. Bjekovićev gol u neobičnom produžetku utakmice Olimpija – Partizan u Ljubljani promijenio je sve. U vrijeme kada nije bilo službenih nadoknada kakve poznajemo danas, odluke su znale biti teške i bolne.

Platio je i jedan tranzistor s kojeg se slušao prijenos iz Ljubljane – u bijesu i tuzi razbio ga je glavni tajnik Hajduka Gojko Škrbić. A tog ljetnog poslijepodneva tranzistori su letjeli diljem Dalmacije. Jedan je na Kašteletu, pred probu Pirandellove predstave „Čovik, zvir i krioost“, razbila i legendarna Zdravka Krstulović dok su glumci pratili prijenose iz Beograda i Ljubljane.

Tomislav Ivić iznimno je cijenio svoga Luku te je učinio sve da Peruzović ostane u Hajduku za titulu 1979. godine.

Vratio se u Hajduk

Luka Peruzović bio je i prvi igrač Bijelih koji se nakon inozemne karijere vratio i ponovno obukao Hajdukov dres, utabavši put kasnijim povratnicima – praksi koja je na Poljudu ostala dobitna kombinacija. Po povratku je bio kapetan momčadi Sergija Krešića 1986. godine, a pripisuje mu se i osvojeni Kup iz sezone 1986./87.

S Hajdukom je osvojio naslove prvaka 1971., 1974., 1975. i 1979., kao i pet uzastopnih kupova. Trofeje je osvajao i s Anderlechtom, a posebno se ističe Kup UEFA iz 1983. godine.

Koliki je bio Hajdukovac, svjedoči i podatak da je kao vojnik u Mostaru pobjegao iz kasarne kako bi sa sjeverne tribine Poljuda gledao epski ogled Hajduk – Hamburger. Kroz rupu u ogradi pobjegao je starješinama, sve unaprijed isplanirao, a čekali su ga prijatelji Jona i Ahmed, s kojima je provodio mostarske dane kada bi imao izlaz.

Bio je i trener Hajduka. Preuzeo je prvu momčad u jesen 1989., nakon lošeg starta Pere Nadoveze. Posložio je momčad s Pudarom, Jarnijem, Vučevićem, Štimcem, Asanovićem i Bokšićem. Te je sezone Hajduk igrao finale Kupa uz veliko gostovanje Torcide, suprotstavivši se nikad jačoj Crvenoj zvezdi. Ostala je žal za velikom prilikom Drage Čelića.

Nadoknada je stigla godinu poslije, pogotkom Alena Bokšića protiv iste Crvene zvezde i osvajanjem ratnog trofeja.

Danas Luka Peruzović umirovljeničke dane provodi u belgijskom Waterloou, ali često dolazi u svoj Split. Unuci Luka i Marko krenuli su njegovim nogometnim stopama.

Sretan rođendan, Luka. Pamtimo vaš stas, srčanu igru i posebnu nogometnu gospoštinu.