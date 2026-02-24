Luka Modrić pred transferom nakon svjetskog prvenstva

Legendarni hrvatski kapetan Luka Modrić mogao bi se vratiti u Dinamo narednog ljeta, piše talijanska Gazzetta dello Sport. Njemu je to jedna od dvije opcije za iduće ljeto kada završi svjetsko prvenstvo na sjevernoameričkom kontinentu. 40-godišnja hrvatska zvijezda još uvijek igra na vrhunskom nivou. AC Milan pokušava da ga zadrži i naredne sezone u svojim redovima, ali nastavak karijere će tijekom ljeta biti isključivo njegova opcija.

Talijani tvrde da bi se Luka u senzacionalnom poslu mogao vratiti u Dinamo i tu okončati veliku karijeru.

- Luka Modrić bi se u senzacionalnom poslu mogao vratiti u Dinamo Zagreb nakon svjetskog prvenstva - navodi Gazzetta dello Sport i dodaje:

- 40-godišnjak je počeo karijeru u ovom klubu, gdje je sada predsjednik njegov idol - Zvonimir Boban.

- AC Milan ima opciju da mu produži ugovor i želi to učiniti, ali sve će biti aktivirano samo ako veznjak kaže da želi nastaviti - dodaju iz Gazzette.

Čini se kako su ipak opcije samo dvije: mirovina ili Dinamo.

- Odlazak u mirovinu je također konkretna opcija nakon svjetskog prvenstva - navodi ovaj talijanski list.

S druge, strane, u Milanu su spremni aktivirati klauzulu koja omogućuje produljenje suradnje do ljeta 2027. godine. Osim toga, mediji navode kako su mu spremni i povećati plaću, s trenutačnih 3,5 milijuna eura neto na 4,5 milijuna, prenosi Večernji list.