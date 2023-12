Luka i Jakov su najpopularnija muška imena u Hrvatskoj, promjena na tronu kod ženskih

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je posljednje podatke o imenima koje Hrvati najčešće daju svojoj djeci. Iako su podaci novi, na samom popisu 50 najčešćih imena nema prevelikih promjena.

Naime, od 1. srpnja do 30. rujna ove godine, najviše dječaka dobilo je ime Luka, njih 169. To je bilo najčešće ime i u nekoliko proteklih analiziranih perioda. Potom je najviše Jakova (151), Davida (129) i Toma (113).

Kod djevojčica je došlo do promjene na čelnoj poziciji pa je tako od 1. srpnja do 30. rujna najviše ženske novorođene djece dobilo ime Mia, njih 130. Naime, to se ime vratilo na vrh ljestvice nakon što je u proteklom analiziranom razdoblju, od 1. travnja do 30. lipnja, najpopularnije ime bilo Nika.

Prema posljednjih podacima, nakon Mie, najčešća su imena bila Mila (101), Marta (95) i Nika (83).

Najčešća imena muške novorođene djece od 1. srpnja do 30. rujna ove godine su redom: Luka, Jakov, David, Toma, Fran, Roko, Matej, Mateo, Petar, Lovro, Ivan, Mihale, Niko, Leon, Marko, Šimun, Noa, Josip, Jan, Borna, Filip, Vito, Leo, Karlo, Teo, Ivano, Ante, Gabriel, Tin, Bruno, Lukas, Viktor, Liam, Toni, Dominik, Oliver, Maro, Marin, Rafael, Adrian, Emanuel, Mauro, Andrej, Erik, Lovre, Patrik, Stjepan, Juraj, Adam i Bepo, piše Večernji list.

Što se tiče imena ženske novorođene djece, ona su u istom razdoblju bila: Mia, Mila, Marta, Nika, Ema, Lucija, Rita, Eva, Sara, Elena, Klara, Marija, Lara, Sofia, Ana, Ena, Lana, Hana, Laura, Lea, Iva, Tena, Petra, Franka, Una, Dora, Emili, Tara, Lena, Leona, Magdalena, Tea, Vita, Tia, Iris, Maša, Luce, Sofija, Aurora, Lota, Nikol, Katja, Nora, Bruna, Mara, Roza, Lora, Cvita, Dunja i Kiara.