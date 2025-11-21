Ludnica s petardama krenula nikad ranije? Policija u akciji, ‘topovski udari’ skupo će vas koštati!

Ne znamo jeste li možda išli za tim, dragi čitatelji, ali čini se da je ove godine zabava bacanjem petardi i topovskih udara započela najranije ikad! Obično detonacije pirotehnike krenu odjekivati gradom danima prije Božića i Nove godine te su na neki način preludij u proslavu dolaska nove godine, s vrhuncem tijekom dočeka 31. prosinca. Tradicija je to praktički u cijelom svijetu, bukom i halabukom se tjeraju zli demoni koji ostaju u staroj godini, u prošlosti, a davno su je po pitanju vatrometa i pirotehnike unaprijedili na Dalekom Istoku.

PRVI INCIDENTI VEĆ ZABILJEŽENI

Međutim, ove godine su eksplozije pirotehničkih sredstava po raznim splitskim kvartovima krenule ima tome već neko vrijeme, potvrdila nam je to interna, makar neslužbena anketa. Zbog toga nas je zanimalo je li možda splitska policija, koja inače jednako tradicionalno provodi akciju ‘Mir i dobro’ u prosincu, već imala kakvih akcija po ovom pitanju, odnosno zabilježenih incidenata…

Doista, potvrdili su nam i iz PU splitsko-dalmatinske naše sumnje:

‘U proteklih nekoliko dana tijekom nadzora javnih površina, ali i kroz dojave građana, zaprimili informacije o korištenju pirotehnike. U proteklih mjesec dana ukupno je prijavljeno 17 osoba koji su korištenjem ili posjedovanjem pirotehnike počinili prekršaje ili kazneno djelo.

U proteklih mjesec dana zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja prekršajno smo prijavili trojicu maloljetnika (dvojica rođena 2008, jedan 2009) od kojih je oduzeto ukupno 38 komada različite vrste pirotehničkih sredstava (pirotehnička sredstva F2 i F4) i tri bengalke (pirotehnička sredstva P1). Također, u istom vremenskom periodu zbog počinjenja prekršaja odnosno korištenja i posjedovanja pirotehničkih sredstava kategorije P1 prijavljeno je šest punoljetnih osoba.’ - kažu iz splitske policije. Dakle, u niti mjesec dana, čak 17 prijavljenih zbog prekršaja ili kaznenih djela vezanih za pirotehniku!

DVA NAJOZBILJNIJA SLUČAJA JOŠ TEŽA

A taj statistički podatak čak i ne ulaze dva najteža incidenta, jer su ‘u istom periodu dovršili i dva istraživanja u kojima je ukupno prijavljeno osam osoba koji su koristeći pirotehnička sredstva ostvarili obilježja kaznenog djela Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom (18. listopada- Trogir, 24-godišnjak je ispalio signalnu raketu u zrak za vrijeme slijetanja zrakoplova i događaji ispred škole u Strožancu)’.

KAZNE RIGOROZNE – I DO 1.990 EURA

Moramo navesti i dodatak na koji posebno upozoravaju iz policije, da su određene kategorije pirotehnike dozvoljene od 26. prosinca do 2. siječnja, ali i da moguće kazne idu do skoro dvije tisuće eura!

‘Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu građanima nije dozvoljena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3, te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja i to člankom 90. normirano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1.990,00 eura kaznit za prekršaj fizička osoba ako:

je mlađa od 18 godina, a uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 (članak 62. stavak 4.)

uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, a mlađa je od 18 godina ili je starija od 18 godina i uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 u razdoblju od 2. siječnja do 26. prosinca (članak 62. stavak 4.)

u zatvorenim prostorima ili na prostoru gdje se okuplja veći broj građana koristi dozvoljena pirotehnička sredstva, osim pirotehničkih sredstava kategorije F1 (članak 62. stavak 5.)

nabavlja, posjeduje ili uporabljuje petarde i/ili redenike kategorije F2 i F3 te pirotehnička sredstva kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe (članak 62. stavak 6.),

dok je člankom 92. normirano kako će se novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 390,00 eura kaznit zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehnička sredstva.

U narednom periodu dodatno ćemo intenzivirati nadzor i kontrolu na javnim površinama kako bi spriječili korištenje pirotehnike i na taj način pokušali prevenirati ozljeđivanje osoba i uništenje imovine. Mišljenja smo da je kada govorimo o djeci presuda uloga roditelja koji trebaju posvetiti maksimalnu pozornost ovoj temi kako bi očuvali zdravlje svoje djece.’ - podsjećaju iz PU splitsko-dalmatinske.