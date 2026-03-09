Ludilo na benzinskim pumpama: Svi žele uštedjeti koji euro, ali ima onih koji nemaju mjere

Večeras su na brojnim benzinskim postajama u Splitu i okolici zabilježene velike gužve i redovi vozila. Građani su pohrlili natočiti gorivo prije nego što od utorka stupe na snagu nove, više cijene benzina i dizela.

Na nekim postajama čekanje je trajalo i desetke minuta, a kolone vozila protezale su se sve do prilaznih cesta. Vozači očito žele izbjeći skuplje gorivo koje će vrijediti od sutra.

Posebno zanimljiv prizor zabilježen je na jednoj splitskoj benzinskoj postaji gdje je kamion natovaren s više velikih bačava u koje je, prema svemu sudeći, točeno gorivo. Takva scena privukla je pozornost prolaznika i drugih vozača koji su čekali u redu.

Vlada ograničila cijene goriva

Podsjetimo, Vlada je na izvanrednoj sjednici ponovno uvela regulaciju najviših maloprodajnih cijena goriva kako bi ublažila rast cijena uzrokovan poremećajima na svjetskom tržištu nafte.

Od utorka će, prema novim cijenama, litra eurosupera koštati 1,50 eura, što je četiri centa više nego dosad. Eurodizel će poskupjeti za sedam centi i iznosit će 1,55 eura po litri.

Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare koštat će 0,89 eura po litri, dok će cijena plina u bocama iznositi 2,40 eura po kilogramu.

Strah od novih poskupljenja

Rast cijena goriva povezuje se s novim poremećajima na svjetskom tržištu nafte, koji su uslijedili nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Zbog zatvaranja važnih naftnih ruta cijena barela naglo je porasla, u jednom trenutku i za oko 50 posto.

Iako je država intervenirala kako bi ublažila udar na građane i gospodarstvo, mnogi se boje da bi skuplje gorivo moglo pokrenuti novi val poskupljenja i dodatno potaknuti inflaciju.

Sudeći po večerašnjim prizorima s benzinskih postaja, dio građana odlučio je barem na kratko izbjeći taj udar – napunivši spremnike prije nego nove cijene stupe na snagu.