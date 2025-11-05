Lozinka za sigurnosni sustav bila je 'Louvre'. Naravno, u Louvreu: Lopovi iskoristili propust i odnijeli dragulje

U legendarnom pariškom muzeju Louvre nedavno se dogodila jedna od najdrskijih pljački novijeg doba, a istraga je otkrila frapantan sigurnosni propust - lozinka za sustav videonadzora bila je, ni više ni manje, nego "Louvre". Lopovi su odnijeli stoljećima stare krunske dragulje koji još uvijek nisu pronađeni, piše PCWorld.

Šokantno otkriće istrage

Francuski list Libération izvještava kako su brojne revizije sigurnosnih sustava muzeja otkrile očite i zabrinjavajuće probleme. Jedna takva revizija, koju je još 2014. godine provela francuska nacionalna agencija za kibernetičku sigurnost, pokazala je da je lozinka za pristup videonadzoru doista bila "Louvre", što je tek korak iznad klasične lozinke "password".

Naknadne provjere otkrile su i "ozbiljne nedostatke" u sustavima muzeja. Među njima su bili lak pristup krovovima tijekom građevinskih radova te sigurnosni softver star više od dva desetljeća, za koji proizvođač više ne pruža podršku. Svatko tko je radio u uredu sa starim računalom na Windowsima 98 može zamisliti o kakvom se problemu radi.

Filmska pljačka usred dana

Trenutno nije poznato koji su sve točno faktori pridonijeli sigurnosnim propustima koji su omogućili pljačku, iako deseci ljudi rade na istrazi. Pljačka se dogodila u nedjelju u 9:30 ujutro, za vrijeme radnog vremena muzeja. Manji kamion s mehaničkim ljestvama parkirao se uz zgradu, a četiri osumnjičenika provalila su u galeriju na drugom katu koristeći električne alate.

Iako su prijetili čuvarima i posjetiteljima, nitko nije ozlijeđen. Lopovi su muzej napustili za samo četiri minute te pobjegli pariškim ulicama. Cijela operacija trajala je svega osam minuta.

Mnogo se već govori o sigurnosti muzeja, no zasad nema naznaka da je sustav videonadzora bio kompromitiran ili neispravan na dan pljačke 2025. godine. Do trenutka pisanja ovog članka, uhićene su i optužene četiri osobe. Dragulji i nakit, čija se vrijednost procjenjuje na desetke milijuna dolara, još nisu pronađeni. Louvre je kroz povijest bio meta brojnih pljački, uključujući slavnu krađu Mona Lise 1911. godine, no posljednja velika pljačka prije ove dogodila se 1998., prenosi Index.