Lovro Meštrović traži tematsku sjednicu o statusu ansambla Jedinstvo

Gradski vijećnik stranke Domino Lovro Meštrović danas je na Gradskom vijeću postavio zanimljivo i važno pitanje koje se odnosi na Folklorni ansambl Jedinstvo koji broji preko 250 aktivnih članova.

Želeći ukazati na važnost Jedinstva u ulozi čuvara nematerijalne kulturne baštine Meštrović je predložio zasebnu tematsku sjednicu kojom bi se definirao status Jedinstva i prostori koje koriste. Trenutačno djeluju na čak tri adrese, a Meštrović je priupitao vlast, mogu li uz razumnu naknadu, ustupiti prostore u Sinjskoj 2 Jedinstvu na korištenje. Navedeni prostor koristio je HDZ, u tom slučaju bi se oni odrekli prostora na Skalicama. Organizacijski bi im lokacija u Sinjskoj više odgovarala jer već u prizemlju navedene adrese djeluju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Oko jednoga su složni, a to je značaj Folklornog ansambla Jedinstvo za kulturu našeg grada.