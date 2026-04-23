Lovrić (HGS): "Smoje je bio ideološki zapišan. No prvi koji su ga zapišali bili su Gradsko vijeće i kultura"

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita raspravljalo se i o lokaciji za postavljanje spomenika papi Ivanu Pavlu II., pri čemu su vijećnici iznijeli oprečna stajališta o prijedlogu da se spomenik vrati na prostor kraj crkve sv. Frane.

Lidija Bekavac, HGS-ova vijećnica i predsjednica Komisije za ulice, trgove i spomenike, iznijela je zaključak Komisije da se ponovno razmotri upravo ta lokacija za postavljanje spomenika papi Ivanu Pavlu II.

Protivljenje dijela vijećnika: "Rugaju se Katoličkoj vjeri"

Prijedlog je, međutim, naišao na protivljenje dijela vijećnika, pa i Bojana Ivoševića, nezavisnog vijećnika s liste stranke Centar. U raspravi je istaknuto kako se takvim odabirom lokacije, prema protivnicima prijedloga, "ruga Katoličkoj vjeri", uz ocjenu da bi papa bio smješten "u rotoru", zbog čega je upućen poziv da se pronađe primjerenije mjesto.

Prkić: "Nije nitko protiv spomenika"

Na tom tragu bio je i vijećnik stranke Direkt, Jakov Prkić, koji je poručio da nitko nije protiv podizanja spomenika papi, ali jest protiv predložene lokacije. "Nije nitko protiv spomenika, meni je palo na pamet da bude tamo gdje se najviše skupilo ljudi. Ali, kolegica je zapela kraj svetog Frane", kazao je Jakov Prkić, prozvavši pritom Lidiju Bekavac.

U nastavku je povukao paralelu s ranijim idejama o postavljanju spomenika na Rivi. "U bivšoj državi planirala se postaviti skulptura "voljenom maršalu", pa se odustalo jer Riva ne trpi spomenike ovakve vrste. Vi želite da se to napravi, isto kao šta je onaj želio spomenik Tuđmanu, pa ga stavio tamo", rekao je Jakov Prkić, aludirajući na bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma.

Za riječ se javio i Dalibor Lovrić iz stranke HGS. "Split nema sreće sa spomenicima. Dobar dio skalamerije iz tog razdoblja nestao je, dio je stalno u pokretu, a ja ne znam ni gdje je Histrion. Skulpture su služile za zapišavanje. I Smoje je bio ideološki zapišan. No prvi koji su ga zapišali bili su Gradsko vijeće i kultura. Tamo je riječ o plagijatu, o nečemu što je instalirano valjda zbog ideološkog pritiska", kazao je te pozvao da se konačno pronađe adekvatno rješenje za splitske skulpture, a ne da budu "odraz našeg nesnalaženja u prostoru".

"Devalvacija lika pape i prostora"

Jakov Prkić ocijenio je kako bi postavljanje spomenika papi Ivanu Pavlu II. na toj lokaciji značilo "devalvaciju lika pape i prostora", a na kraju je zaključio da je riječ o "silovanju prostora" te da spomenik papi na tom mjestu nema smisla.

Na samom kraju rasprave riječ je uzela i Lidija Bekavac. "Raspravlja se o spomeniku 19 punih godina i ništa se nije dogodilo prema postavljanju. U listopadu će biti 28 godina da je Sveti Otac posjetio Split. Svašta se govorilo ovdje, pa i neistine", kazala je Bekavac.

Na kraju je prijedlog prošao. Spomenik svetom papi Ivanu Pavlu II. bit će postavljen ispred crkve svetog Frane, u blizini autobusnog okretišta i fontane. Na kraju dodajmo da je još ranije izglasano kako će skulptura naziva "Pusti me proć" s Matejuške biti preseljena na Zapadnu obalu. Točnije, ista će se skulptura pomaknuti samo nekoliko desetaka metara.

