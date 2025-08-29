Lovren o slučaju Luke Sučića: "Kad je brat imao svadbu, pitao me kad mi paše"

Bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren (36) komentirao je odluku Luke Sučića (22) da napusti reprezentaciju zbog odlaska na sestrinu svadbu, što je rezultiralo njegovom suspenzijom iz nacionalne vrste.

"Teško je to komentirati, s jedne i s druge strane. Ali stavit ću se u svoju situaciju. Kad je moj brat imao svadbu, pitao je mene kad mi paše datum. Tako da se on adaptirao meni. Mislim da sam tu sve rekao", izjavio je Lovren za Novu TV.

Podsjetimo, izbornik Zlatko Dalić 18. kolovoza objavio je popis igrača za kvalifikacijske utakmice protiv Farskih otoka i Crne Gore, na kojem se nije našao ofenzivni veznjak Real Sociedada Luka Sučić, jedan od najperspektivnijih mladih hrvatskih nogometaša.

Sučić je u lipnju izostao iz reprezentacije zbog sestrine svadbe u Uskoplju, iako je prethodno tražio dopuštenje od Dalića. Izbornik mu je poručio da odluku donese sam, ali i naglasio da mora razmisliti o prioritetima. Mladi veznjak je mišljenje tražio i od suigrača, među kojima i od kapetana Luke Modrića, koji mu je savjetovao da ne odlazi te podsjetio kako je i njegova sestra više puta odgađala vlastito vjenčanje zbog njegovih utakmica.

Unatoč savjetima, Sučić je nakon slijetanja reprezentacije u Osijek otputovao u Uskoplje, a Dalić mu je jasno rekao da se nakon toga više ne mora vraćati u reprezentaciju. Hrvatska je u međuvremenu protiv Češke slavila s uvjerljivih 5:1.