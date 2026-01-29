Lovreć: Dan tehničke kulture 2. veljače u OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića

U Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića u Lovreću u nedjelju, 2. veljače, održat će se Dan tehničke kulture, manifestacija posvećena približavanju tehničkih i znanstvenih sadržaja djeci i mladima, s posebnim naglaskom na sredine izvan velikih urbanih središta.

Manifestaciju organizira Zajednica tehničke kulture grada Splita, a cilj programa je omogućiti učenicima manjih sredina pristup kvalitetnim edukativnim sadržajima i suvremenim tehničkim vještinama koje često nisu jednako dostupne izvan većih gradova.

Program će se održati u Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića u Lovreć, a uključuje niz praktičnih radionica i edukativnih aktivnosti. Učenici će sudjelovati u radionici modelarstva uporabnih predmeta, modeliranju 3D olovkama, kao i u predavanju iz astronomije te promatranju noćnog neba teleskopom. Ako vremenski uvjeti dopuste, astronomsko promatranje održat će se u okolici škole, čime će se znanstveni sadržaji dodatno približiti učenicima kroz izravno iskustvo.

Radionicu modelarstva, namijenjenu učenicima viših razreda osnovne škole, vodit će Martin Olujić, predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Splita i član Društva pedagoga tehničke kulture Split. Učenici će izrađivati uporabne predmete od lagane šperploče, ručno i uz pomoć strojeva prilagođenih njihovoj dobi, pritom usvajajući osnovne vještine obrade drva i sigurnog rukovanja alatima.

Radionicu modeliranja 3D olovkama vodit će Valentina Čokić, stručna suradnica Zajednice tehničke kulture grada Splita. Tehnikom takozvanog „ručnog 3D printanja“ učenici će razvijati motoričke vještine, kreativnost i logičko razmišljanje.

Astronomski dio programa vodit će Zoran Knez, astronom-animator udruge Zvjezdano selo Mosor, koji će učenicima približiti osnove astronomije te ih upoznati s promatranjem noćnog neba pomoću teleskopa.

Dan tehničke kulture u Lovreću još jednom naglašava važnost provođenja kvalitetnih obrazovnih i znanstvenih programa i izvan velikih gradova, pružajući djeci i mladima iz manjih sredina jednake prilike za razvoj interesa, znanja i potencijala u području tehnike i znanosti.