Lova do krova: Evo koliko je Rijeka zaradila pobjedom u Konferencijskoj ligi

Nogometaši Rijeke pobijedili su Spartu Prag 1:0 u okviru drugog kola Konferencijske lige. Riječani su, u nastavljenoj utakmici koja je u četvrtak navečer prekinuta nakon 45 minuta igre zbog potopa, slavili golom Daniela Adu-Adjeija u 75. minuti susreta.

Bio je to prvi gol Rijeke u ligaškoj fazi natjecanja i prvi bodovi. Trenutačno se nalaze na 19. mjestu s tri osvojena boda, dok je Sparta s istim brojem bodova 15. Rijeka će sljedeću utakmicu u natjecanju igrati 6. studenog na gostovanju kod Lincolna u Gibraltaru.

Rijeka je pobjedom nad Spartom osvojila dodatnih 400 tisuća eura čime su Riječani došli do 4.475 milijuna eura nagrada od UEFA-e ove sezone. Plasmanom u ligašku fazu Konferencijske lige zaradila je 3.2 milijuna eura, za nastup u drugom pretkolu Lige prvaka osvojili su 350.000 eura, a prolazak ostalih pretkola donio im je još 525.000 eura, prenosi Index.