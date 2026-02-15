Lov pošao po zlu: 31-godišnjak teško ozlijeđen, njegov kolega na ispitivanju

U subotu 14. veljače oko 16 sati Operativno komunikacijski centar Policijske uprave zadarske je zaprimio dojavu da je tijekom pripreme za lov u blizini mjesta Medviđa došlo do ranjavanja lovca, 31-godišnjeg hrvatskog državljanina.

Muškarac je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje mu je pružena liječnička pomoć. Konstatirane su mu teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju.

Na mjestu događaja policijski službenici proveli su očevid. U prostorije policije doveden je 26-godišnji hrvatski državljanin s kojim je ozlijeđeni muškarac sudjelovao u organiziranom lovu te je u tijeku kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih relevantnih okolnosti i činjenica događaja, javlja PU zadarska.