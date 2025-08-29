Loše vijesti za Štimca: Zrinjski dobio jedan od najgorih ždrijebova u Konferencijskoj ligi

U Nyonu su danas određeni parovi u grupnoj fazi Europa lige i Konferencijske lige, gdje je ukupno 72 kluba dobilo raspored protivnika za novu sezonu europskih natjecanja. Dinamo će u Europa ligi odigrati protiv osam suparnika, dok će se Rijeka u Konferencijskoj ligi susresti sa šest ekipa.

Bosanskohercegovački prvak Zrinjski, koji odnedavno vodi Igor Štimac, nije imao nimalo sreće pri izvlačenju. Mostarci su upali u jednu od najzahtjevnijih skupina – čekaju ih Rapid Beč, Dinamo Kijev, Mainz, Lincoln Red Imps, Rakow i švedski Hacken. Osim austrijskog Rapida iz prvog šešira i poljskog Rakowa iz petog, Zrinjski je u ostalim skupinama izvukao rivale s najvišim koeficijentima.

Na domaćem terenu Mostarci će ugostiti Rapid, Lincoln Red Impse i Hacken. Podsjetimo, Zrinjski je prije dvije sezone također nastupao u skupinama, no tada po starom formatu. Tada su iznenadili pobjedom protiv AZ-a i remijem s Aston Villom, ali su ipak završili posljednji u društvu Legije iz Varšave.

Prva utakmica grupne faze igra se 2. listopada, a posljednje, šesto kolo, zakazano je za 18. prosinca. Osam najbolje plasiranih momčadi ide izravno u osminu finala, dok će klubovi od 9. do 24. mjesta kroz dodatno pretkolo pokušati izboriti nastavak natjecanja.

Veliko finale Konferencijske lige održat će se 27. svibnja u Leipzigu.