Loše vijesti za Splićane: Ukida se popularna aviolinija

Irski niskobudžetni prijevoznik Ryanair objavio je da ukida sezonske letove između Beča i Splita. Odluka dolazi nakon što je kompanija najavila povlačenje još dva zrakoplova iz svoje baze u austrijskoj prijestolnici, zbog povećanja poreza i aerodromskih pristojbi.

Tijekom ljetne sezone 2025. Ryanair je održavao tri tjedna leta između Beča i Splita, no s ukidanjem te linije nastavlja se trend smanjenja povezanosti austrijske metropole s jadranskom obalom. Kompanija je ranije prekinula i liniju Beč – Rijeka, dok će i dalje zadržati letove iz Beča prema Dubrovniku, Zadru i Puli, piše Ex-Yu Aviation News.

"Austrija postaje nekonkurentna"

U službenom priopćenju, Ryanair je oštro kritizirao austrijsku poreznu politiku, tvrdeći da visoki nameti ugrožavaju cijelo nacionalno zrakoplovstvo.

"Austrijsko tržište zračnog prometa kolabira zbog ovog štetnog poreza na zrakoplovstvo – jednog od najviših u Europi, u iznosu od 12 eura po putniku – što čini Austriju potpuno nekonkurentnom u odnosu na zemlje Europske unije s nižim troškovima poput Švedske, Mađarske, Slovačke i Italije", poručili su iz kompanije.

Ryanair dodaje da su zbog visokih troškova već bili prisiljeni povući tri zrakoplova i zatvoriti tri linije iz Beča u zimskom redu letenja 2025./2026. godine.

Širi problem austrijskog zrakoplovstva

Ryanair nije jedini koji smanjuje prisutnost u Beču. Wizz Air, Level i easyJet već su zatvorili svoje baze u austrijskoj prijestolnici, dok je Lufthansa najavila smanjenje flote svoje podružnice Austrian Airlines za čak deset zrakoplova.

Prema Ryanairu, austrijska vlada mora “hitno reagirati” ako želi spasiti promet, turizam i radna mjesta.

"Ako želi spasiti austrijski promet i turizam, vlada mora odmah ukinuti neuspjeli porez na zrakoplovstvo i smanjiti pretjerane pristojbe bečke zračne luke", zaključuje kompanija.

Gubitak za hrvatski turizam

Ukidanje linije Beč – Split dolazi u trenutku kada je austrijsko tržište jedno od ključnih za hrvatski turizam. Iako će Dubrovnik, Zadar i Pula i dalje imati redovite veze s Bečom, gubitak izravne linije prema Splitu mogao bi se osjetiti tijekom iduće ljetne sezone, osobito među individualnim putnicima i vikend-turistima iz Austrije.