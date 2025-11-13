Loše vijesti za ovisnike o online shoppingu, stižu carine na Temu i Shein

Države EU-a u četvrtak su se složile ukinuti izuzeće od carine na razini cijelog bloka za narudžbe niske vrijednosti od tvrtki poput maloprodajnih divova Temu i Shein kako bi se pomoglo u rješavanju poplave jeftinog kineskog uvoza, piše France24.

Trenutno ne postoji carina na pakete vrijedne manje od 150 eura (174 dolara) koji se uvoze izravno potrošačima u 27-članom bloku, u mnogim slučajevima putem platformi koje je osnovala Kina.

Prošle godine u EU je ušlo 4,6 milijardi takvih malih paketa - više od 145 u sekundi - od kojih 91 posto potječe iz Kine. EU očekuje da će se brojke povećati.

Države članice, uključujući Francusku, i izvršna vlast EU-a nadaju se da će se izuzeće od carine ukinuti od početka sljedeće godine, a ne 2028.

Sada će raditi na "jednostavnom, privremenom rješenju kako bi se omogućila ranija provedba što je prije moguće", rekao je dužnosnik EU-a.

Europski trgovci kažu da se suočavaju s nelojalnom konkurencijom prekomorskih platformi, poput AliExpressa, Sheina i Temua, za koje tvrde da se često ne pridržavaju strogih pravila EU-a o proizvodima.

„Postizanje političkog sporazuma... šalje snažan signal da Europa ozbiljno shvaća poštenu konkurenciju i obranu interesa svojih poduzeća“, rekao je povjerenik EU za trgovinu Maroš Šefčović nakon sporazuma.

„Europa mora biti u stanju učinkovito zaštititi svoje granice i podržati poštenu konkurenciju“, dodao je.

Taj potez dolazi u trenutku kada EU nastoji ojačati konkurentnost kontinenta olakšavajući život europskim poduzećima smanjenjem birokracije.

Francuska pozdravlja 'ključni korak'

Francuska je posebno zabrinuta jer je prošle godine samo u Francusku poslano oko 800 milijuna takvih paketa.

Francuski ministar financija Roland Lescure pozdravio je odluku, rekavši da su se napori Pariza za postizanje sporazuma „isplatili“.

„Ovo je ključni korak za zaštitu europskih potrošača i unutarnjeg tržišta kako bismo se učinkovitije borili protiv ulaska opasnih proizvoda i onih koji nisu u skladu s našim europskim propisima“, rekao je Lescure za AFP.

„Poduzeli smo veliki korak za ekonomski suverenitet Europske unije“, dodao je ministar.

Uz potez dogovoren u četvrtak, izvršna vlast EU-a u svibnju je predložila naknadu za rukovanje malim paketima u vrijednosti od dva eura.

Države članice EU-a još se nisu dogovorile o visini naknade, ali se nadaju da će se primjenjivati ​​od kraja 2026.

Umorne od čekanja, neke su države već krenule dalje s vlastitim planovima, uključujući Rumunjsku, koja je uvela naknadu od pet eura za male pakete.