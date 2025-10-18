Loše vijesti za Hajduk. Ozlijedio se još jedan igrač

Istra 1961 i Hajduk igraju u nedjelju u 16 sati u Puli utakmicu desetog kola SuperSport HNL-a. Hajduk ima 19 bodova, jednako kao i Dinamo te ta dva kluba predvode SHNL ljestvicu. Istra je na šestom mjestu s 12 bodova na kontu.

Splićani su nakon jutarnjeg treninga i ručka krenuli prema Puli, a trener Hajduka ne može računati na trojicu igrača za sutrašnji ogled i oni su ostali u Splitu. Urugvajac je već na jučerašnjoj press konferenciji naglasio da Marko Livaja neće igrati zbog ozljede mišića zadnje lože, dok će Fran Karačić utakmicu propustiti zbog mišića lista.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Treća ozljeda je ona Ismaela Dialla koji se ozlijedio na treningu ovog tjedna i prema prvim procjenama neće ga biti barem mjesec dana. Radi se o ozljedi koljena koja će ga držati izvan pogona, piše Index.