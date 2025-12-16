Loše spavate i to vam se ponavlja iz noći u noć? To je jako loša vijest za vas, morali bi ste potražiti pomoć

Jedna neprospavana noć često ne ostaje samo na tome. Umor, manjak koncentracije, loše raspoloženje i pad motivacije tijekom dana mogu se vrlo lako pretvoriti u dugotrajan problem, upozoravaju stručnjaci. Prema najnovijim znanstvenim spoznajama, loš san i mentalno zdravlje međusobno su snažno povezani, a taj odnos često se pretvara u začarani krug koji je teško prekinuti.

Ako ste ikada nakon loše noći osjećali bezvoljnost, izbjegavali druženja, preskočili trening i navečer ponovno teško zaspali – niste jedini. Upravo takav obrazac, objašnjavaju psiholozi, može s vremenom povećati rizik od depresije, anksioznosti i drugih mentalnih poteškoća.

Stručnjaci ističu da su poremećaji spavanja jedan od ključnih simptoma depresije, ali i važan čimbenik u razvoju drugih poremećaja poput posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP-a) i shizofrenije. Istovremeno, mentalni problemi dodatno otežavaju uspavljivanje i kvalitetan san, čime se krug zatvara.

U središtu problema nalazi se biologija sna. San regulira cirkadijalni ritam, unutarnji biološki sat koji upravlja budnošću, lučenjem hormona melatonina i kortizola te tjelesnom temperaturom. Kada je taj ritam poremećen – zbog stresa, neredovitog rasporeda ili loših navika – dolazi do disbalansa hormona stresa, što izravno utječe na mentalno zdravlje.

Loš san ima i šire posljedice. Povezan je s oslabljenim imunološkim sustavom, povećanom upalom u tijelu te većim rizikom od kroničnih bolesti poput srčanih oboljenja i raka. Uz to, manjak sna otežava emocionalnu regulaciju, donošenje odluka i nošenje sa svakodnevnim stresom, zbog čega ljudi češće posežu za alkoholom, nezdravom hranom ili drugim štetnim navikama – što dodatno pogoršava san.

Posebno osjetljiva skupina su trudnice. Istraživanja pokazuju da čak 76 posto trudnica ima problema sa spavanjem, dok se istovremeno oko svake pete suočava s anksioznošću ili depresijom. Novo istraživanje objavljeno u prosincu 2025. potvrđuje da se tijekom trudnoće problemi sa snom i mentalnim zdravljem međusobno pojačavaju, s mogućim posljedicama i za majku i za dijete.

Poremećaji sna u trudnoći povezani su s prijevremenim porodom i niskom porođajnom težinom, a dugoročno i s većim zdravstvenim rizicima kod djece. Studije također upućuju na to da djeca majki koje su imale probleme sa snom u trudnoći češće imaju poteškoće sa spavanjem, ponašanjem i regulacijom tjelesne težine.

Znanstvenici naglašavaju da bi provjera kvalitete sna trebala postati standardni dio liječničkih pregleda, osobito tijekom trudnoće. Otvoreni razgovor s liječnikom o problemima sa snom, tjeskobi ili promjenama raspoloženja može biti ključan prvi korak prema prekidanju tog začaranog kruga.

Zdrav san, poručuju stručnjaci, nije luksuz – nego temelj mentalnog i fizičkog zdravlja u svim životnim fazama.