Loša vijest za Hajduk! Ozlijedio se još jedan igrač: Prijeti mu duga pauza?

Nizu loših vijesti u Hajduku nakon slabog ulaska u proljetni dio sezone pridružila se i ozljeda mladog Brune Durdova (18), što stvara nove probleme za trenera Garciju. Na posljednjem treningu na Durdova je u jednom duelu naletio suigrač Ron Raci, a mladoj nadi splitskog kluba stradao je skočni zglob.

Durdov je zbog ozljede završio na štakama, a uskoro ga očekuje i detaljan pregled koji će pokazati pravo stanje zgloba. Prve procjene govore o pauzi od najmanje mjesec dana, no ako se pokaže da je ozljeda teže prirode, oporavak bi mogao potrajati i duže, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Propušta i maturalnu večer

Durdov ove sezone nema veliku ulogu. Skupio je 11 nastupa u 20 kola SuperSport HNL-a, od čega se samo dva puta našao u početnoj postavi. U vremenu provedenom na terenu upisao je jednu asistenciju, a u prva dva kola u 2026. godini igrao je tek jednu minutu.

Osim sportskih obveza, nesretni događaj na treningu poremetio je i privatne planove mladog nogometaša. Durdov je, naime, u petak trebao ići na maturalnu večer, koju će zbog ozljede morati propustiti.