Lopovi haraju šibenskim područjem: Nestao nakit, oštećene kuće i strojevi

Na području Šibensko-kninske županije proteklog dana zabilježeno je nekoliko kaznenih djela protiv imovine, među kojima su dvije teške krađe, jedna krađa i oštećenje tuđe stvari, izvijestila je policija.

U utorak, 20. siječnja, u Srimi je nepoznati počinitelj provalio u stan u vlasništvu 75-godišnjaka, iz kojeg je otuđio više komada nakita. Materijalna šteta procijenjena je na oko 2.500 eura.

U razdoblju od 17. do 20. siječnja u Šibeniku, nepoznata osoba pokušala je provaliti vrata pomoćnog prostora kuće u vlasništvu 76-godišnjaka. Nakon neuspjelog pokušaja provale, počinitelj je u dvorištu kuće oštetio metalni stol, pri čemu je nastala materijalna šteta u iznosu od oko 3.000 eura.

Policija je zaprimila i prijavu krađe u Civljanima, gdje je u razdoblju od 20. prosinca 2025. do 20. siječnja 2026. godine nepoznati počinitelj otuđio dio radnog stroja. Šteta se procjenjuje na oko 3.000 eura.

Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok policija provodi kriminalistička istraživanja s ciljem njihova otkrivanja.