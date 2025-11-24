London razmatra uvođenje turističke pristojbe na noćenja

London bi uskoro mogao uvesti turističku pristojbu (boravišnu pristojbu) za posjetitelje koji noće u britanskoj prijestolnici, a gradonačelnik Sadiq Khan oprezno je podržao tu mogućnost. Očekuje se da će ministrica financija Rachel Reeves dati Khanu i drugim gradskim čelnicima ovlasti kroz novi Zakon o engleskoj decentralizaciji, za što se gradonačelnik dugo zalaže. Prema procjenama, mjera bi gradskoj blagajni mogla donijeti do 240 milijuna funti godišnje, prenosi Index.

Time bi se Engleska pridružila ostalim zemljama G7, budući da je trenutačno jedina u kojoj nacionalna vlada zabranjuje lokalnim vlastima uvođenje turističkih pristojbi. U 2024. London je zabilježio 89 milijuna noćenja. Za usporedbu, Škotska i Wales već uvode različite modele: u Škotskoj lokalne vlasti same određuju postotak, dok će od 2026. u Walesu pristojba iznositi 1,30 funti po noćenju.

Kako bi pristojba funkcionirala u Londonu?

Uprava šireg Londona (GLA) zatražila je od think-tanka Centre for Cities analizu modela. U izvješću se navodi da glavni gradovi i najveći urbani centri zemalja G7 - Pariz, München, Milano, Toronto, New York i Tokio - koriste tri pristupa. New York i Toronto naplaćuju postotak na cijenu smještaja (New York godišnje prikupi oko 493 milijuna funti uz prosjek od 14,86 funti po noćenju). Tokio ima paušalnu pristojbu po noćenju s manjim prihodima, dok u Francuskoj i Italiji iznos ovisi o lokaciji i kategorizaciji smještaja.

Autori zaključuju da bi Londonu najviše odgovarao postotni ili paušalni model jer Ujedinjeno Kraljevstvo nema nacionalni sustav hotelskih zvjezdica. Prema procjenama GLA-a iz 2017., pristojba od 1 funte po noćenju donijela bi oko 91 milijun funti, a stopa od 5% do 240 milijuna. Izvješće također procjenjuje da s usporedivom razinom pristojbe London vjerojatno ne bi doživio osjetan pad posjetitelja, jer su turisti u popularnim odredištima manje osjetljivi na takve troškove.

Koje su koristi za London?

Prema Centre for Cities, učinkovito uvedena pristojba potaknula bi gospodarski rast te poboljšala infrastrukturu i poslovno okruženje. Kontrola nad stopom i prihodima omogućila bi gradu brzu prilagodbu, kao u Torontu koji je stopu povećao uoči Svjetskog prvenstva sljedeće godine.

Andrew Carter, izvršni direktor Centre for Cities, kaže da bi vlada trebala preuzeti škotski model, gdje gradovi (Edinburgh, Glasgow, Aberdeen) uvode pristojbe izražene kao postotak cijene noćenja u hotelima, pansionima i kratkoročnom smještaju. Prednost je, ističe, fleksibilnost.

"Turistička pristojba koristila bi gospodarstvu glavnog grada, pod uvjetom da prihodi idu lokalnoj samoupravi - idealno podijeljeni između Gradske vijećnice i općina - i da ih središnja vlada ne preusmjerava namjenski", dodaje Carter.

Ugostitelji protiv

Kate Nicholls, predsjednica udruge UK Hospitality, nazvala je ideju "šokantnom". Smatra da bi pristojba pogodila i domaće posjetitelje i poslovne dolaske te "odvratila potrošače", podsjećajući da je PDV u Engleskoj, Walesu i Škotskoj 20%: "To je porez na porez… Kupci mogu glasati nogama."

Westminster - dom Big Bena i Buckinghamske palače - godinama zagovara pristojbu za noćenja, kaže predsjednik vijeća Adam Hug. "Dnevno imamo više od milijun ljudi naspram oko 200.000 noću; naši lokalni porezni obveznici tako subvencioniraju ostatak Londona." Pristojbu podupiru i druga vijeća, uključujući Southwark i Brent.

Iz ureda gradonačelnika poručuju da pozdravljaju predložene promjene, ali da neće komentirati nagađanja niti ulaziti u konkretne pripreme. "Umjerena turistička pristojba, slična onoj u drugim međunarodnim gradovima, potaknula bi gospodarstvo i učvrstila London kao globalnu turističku i poslovnu destinaciju", navodi glasnogovornik.

Koji su idući koraci?

Očekuje se najava ministrice financija u nadolazećim mjesecima, ali ništa još nije formalizirano. Ministarstvo stanovanja, zajednica i lokalne samouprave poručuje da već postoji mogućnost uvođenja lokalne pristojbe kroz model ABID (Accommodation Business Improvement District). Ako bi se uvela jedinstvena londonska pristojba, postojeće lokalne sheme vjerojatno bi se ukinule.