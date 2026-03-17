Lolić iz Centra na GV-u postavio pitanje o Borozanu i Petricu: "Ugovor koji je potpisan, potpisan je na nezakonit način..."

Tijekom 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, Centrov Mario Lolić postavio je pitanje vezano za Kristiana Petrica, hrvatskog branitelja, 40-postotnog HRVI i 100-postotnog civilnog invalida, kojem nije produžen ugovor o djelu za poslove sigurnosti u Javnoj ustanovi Športski objekti Split.

Problematizirao je što njemu nije produžen ugovor, a zaposlen je HGS-ov Tomislav Borozan, koji ima nepravomoćnu presudu.

"Već sam za njega dobio upit, on je i mene kontaktirao, poznaje i određene gradske vijećnike te ministra. Moj cilj je da se ne miješam u rad gradskih ustanova, razlika je kada netko ima ugovor o djelu i kad je zaposlen. To što je njemu dan ugovor od djelu je nezakonito jer u ustanovi ima zaposlenih u istom sektoru. Apsolutno nema nikakve osnove jer nije ugovor o radu, nego ugovor o djelu. Ja pozivam njega da se prijavi na natječaj, ako ga bude, svi branitelji su uvijek dobrodošli. Ugovor koji je potpisan, potpisan je na nezakonit način jer ima sve elemente ugovora o radu", rekao je.