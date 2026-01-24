Lokomotiva srušila Vukovar

Lokomotiva je u prvoj utakmici 19. kola SuperSport HNL-a upisala važnu pobjedu protiv Vukovara rezultatom 2:1. Gosti su odlično otvorili susret i već u četvrtoj minuti stigli do vodstva – Jakov Puljić bio je siguran s bijele točke te je Vukovar poveo 0:1.

Preokret u nastavku: Vuković poravnao, Pajač presudio

Zagrebačka momčad do preokreta je došla u drugom dijelu. Dušan Vuković zabio je u 50. minuti za 1:1 i vratio Lokomotivu u igru, a ključni trenutak stigao je u 76. minuti kada je dosuđen kazneni udarac. Marko Pajač preuzeo je odgovornost i realizirao jedanaesterac za konačnih 2:1.

Ovim trijumfom Lokomotiva je napravila korak naprijed na tablici te je s osme skočila na sedmu poziciju. Nakon 19. kola ima 22 boda, tek jedan manje od šestoplasiranog Varaždina.

S druge strane, Vukovar je porazom ostao pretposljednji s 15 osvojenih bodova, samo jednim više od posljednjeg Osijeka, pa borba za ostanak ostaje potpuno otvorena.