Lokomotiva – Hajduk 1-2: Šego na Rebićevu asistenciju zabio za vodstvo Hajduka!

Bijeli u 17. kolu HNL-a gostuju na Maksimiru kod Lokomotive od 17.45 sati. Hajdukovci u utakmicu ulaze kao drugoplasirana momčad na tablici s osvojenim 31 bodom i samo jednim bodom iza vodećeg Dinama. Hodak zbog temperature nije na raspolaganju treneru Garciji, Šarlija se ozlijedio, a otprije su indisponirani Ivušić i Pukštas. Glavni je sudac Mateo Erceg.

U 4. je minuti Rebić pucao prizemno iz daljine, ali bez veće opasnosti za Posavca. Pajač je u 5. minuti ispremiješao Hajdukovu obranu serijom driblinga, ali nije došlo do udarca.

U 12. minuti Lokomotiva je povela, Stojaković je glavom zabio svoj deseti gol na Vešovićevu odličnu asistenciju, Mlačić i Silić nisu se dogovorili gdje tko treba stajati.

U 21. minuti Rebić je sjajno uposlio Šegu, ali Posavec je odlično reagirao i spriječio siguran gol. Bamba je u 23. minuti požutio nakon oštra prekršaja nad Pajačem. Almenin je slobodnjak u 15. minuti išao direktno u Posavčeve ruke.

U 27. minuti Hajduk je izjednačio, Rebić se sjajno snašao u gužvi i fliperu Lokomotive, lopta se od vratnice odbila u gol.

U 30. minuti odmah velika prijetnja Lokomotive nakon odličnog prodora po lijevoj strani, Pajač je zatresao vanjski dio prve vratnice. Almena je u 37. minuti presjekao loptu u opasnoj zoni i odmah ubacio Rebiću, ali on nije uspio dobro pucati. Minutu kasnije Diop je zaradio žuti karton i omogućio Hajduku slobodan udarac sa 17 metara, ali Krovinović je pogodio živi zid. Zatim je i Katić završio u knjižici suca Ercega, zbog čega će propustiti utakmicu protiv Dinama, a nekoliko minuta kasnije mogao je i završiti u svlačionici zbog povlačenja, no sudac ga je samo usmeno upozorio. Almenin je pokušaj u posljednjim sekundama bio bezopasan.

U dvjema minutama nadoknade prvoga poluvremena nije bilo većih prilika za gol pa se na odmor otišlo s 1:1.

Kod Lokomotive su u nastavku umjesto Pajača i Katića u igri Trajkovski i Antolić. Bijeli nisu uspjeli iskoristiti gužvu u Lokomotivinu šesnaestercu u 51. minuti. Diop je u 53. minuti pokušao zahvatiti loptu koja je išla na drugu vratnicu, ali bez opasnosti po Silića. Gol je naposljetku ispravno priznat.

U 54. minuti Bijeli vode, Šego je zabio za 1:2 nakon odlične prizemne asistencije Rebića, ali uslijedila je provjera jer je Šitum ostao ležati na terenu u začetku akcije.

Lokomotiva: Posavec, Vešović, Diop, Kolinger, Dajčer, Bošković, Katić, Pajač, Šitum, Krivak, Stojaković.

Klupa: Savatović, Jukić, Trajkovski, Antolić, Sobol, Sušak, Lorber, Subotić, Žaper, Vasilj, Utrobičić.

Hajduk: Silić, Sigur, Mlačić, Gonzalez, Hrgović, Guillamon, Krovinović, Bamba, Almena, Rebić, Šego.

Klupa: Lučić, Fesyuk, Pajaziti, Kalik, Livaja, Raci, Melnjak, Brajković, Karačić, Šarlija, Durdov.

Utakmica je u tijeku...