Lokomotiva – Hajduk 1-1: Rebić izjednačio!

Bijeli u 17. kolu HNL-a gostuju na Maksimiru kod Lokomotive od 17.45 sati. Hajdukovci u utakmicu ulaze kao drugoplasirana momčad na tablici s osvojenim 31 bodom i samo jednim bodom iza vodećeg Dinama. Hodak zbog temperature nije na raspolaganju treneru Garciji, Šarlija se ozlijedio, a otprije su indisponirani Ivušić i Pukštas. Glavni je sudac Mateo Erceg.

U 4. je minuti Rebić pucao prizemno iz daljine, ali bez veće opasnosti za Posavca. Pajač je u 5. minuti ispremiješao Hajdukovu obranu serijom driblinga, ali nije došlo do udarca.

U 12. minuti Lokomotiva je povela, Stojaković je glavom zabio svoj deseti gol na Vešovićevu odličnu asistenciju, Mlačić i Silić nisu se dogovorili gdje tko treba stajati.

U 21. minuti Rebić je sjajno uposlio Šegu, ali Posavec je odlično reagirao i spriječio siguran gol. Bamba je u 23. minuti požutio nakon oštra prekršaja nad Pajačem. Almenin je slobodnjak u 15. minuti išao direktno u Posavčeve ruke.

U 27. minuti Hajduk je izjednačio, Rebić se sjajno snašao u gužvi i fliperu Lokomotive, lopta se od vratnice odbila u gol.

Lokomotiva: Posavec, Vešović, Diop, Kolinger, Dajčer, Bošković, Katić, Pajač, Šitum, Krivak, Stojaković.

Klupa: Savatović, Jukić, Trajkovski, Antolić, Sobol, Sušak, Lorber, Subotić, Žaper, Vasilj, Utrobičić.

Hajduk: Silić, Sigur, Mlačić, Gonzalez, Hrgović, Guillamon, Krovinović, Bamba, Almena, Rebić, Šego.

Klupa: Lučić, Fesyuk, Pajaziti, Kalik, Livaja, Raci, Melnjak, Brajković, Karačić, Šarlija, Durdov.

Utakmica je u tijeku...