Lokalni derbi u Splitu: ŽOK Ribola Kaštela protiv OK Brda

U drugom kolu SuperSport Superlige odbojkašice ŽOK Ribole Kaštela očekuje gostovanje u Splitu, gdje će u nedjelju s početkom u 15 sati odmjeriti snage s ekipom OK Brda. Utakmica će se igrati u dvorani na Ravnim njivama, a riječ je o susretu koji, osim bodova, nosi i dodatni lokalni naboj.

Trener “malenih” Igor Arbutina svjestan je zahtjevnosti nedjeljnog ogleda te naglašava kvalitetu protivnica:

„U drugom kolu ovog drugog dijela gostujemo protiv ekipe Brda i očekuje nas još jedna izuzetno teška utakmica. Ekipa Brda pokazala je u prošlom kolu da je vrlo zahtjevan suparnik i dobra ekipa. Izgubile su 3:2 od Marine Kaštela, ali to je bila utakmica koja je mogla otići i na drugu stranu. S maksimalnim respektom prema protivnicama ulazimo u ovu utakmicu. Nadamo se da ćemo prenijeti prije svega energiju i borbenost te da će sve djevojke biti zdrave. Ako ispunimo te pretpostavke, možemo očekivati i pozitivan rezultat, iako će utakmica sigurno biti teška i zahtjevna.“

S druge strane, trener OK Brda Ivan Andromak ističe važnost derbija i vjeruje u dobru odbojkašku predstavu:

„Mi kao ekipa radujemo se ovoj utakmici. Riječ je o lokalnom derbiju koji uvijek ima dodatni naboj. Obje ekipe su u dobroj formi i ritmu, tako da će gledatelji na tribinama uživati u dobrim potezima i kvalitetnoj odbojkaškoj utakmici. Ovim putem pozivam sve navijače da dođu u našu dvoranu u nedjelju na Ravne njive, podrže naše cure i uživaju u dobroj odbojci.“

Dvoboj Splićanki i Kaštelanki još je jednom prilika da se potvrdi tko je trenutačno uspješniji u ovom dijelu sezone, a odgovor na to pitanje dobit ćemo u nedjelju poslijepodne na Ravnim njivama.