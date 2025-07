Lokaliziran požar kod Šibenika. Zapovjednik: "U jednom trenu je bilo baš dramatično..."

Lokaliziran je veliki požar koji je izbio kod Šibenika. Nešto prije 13 sati buknula je vatra u blizini odlagališta otpada i industrijske zone. Požar su gasile zračne snage, a dio prometnica je blokiran.

Na teren je izišlo 64 vatrogasca kojima su iz zraka pomagala dva kanadera i četiri air traktora. Požar je buknuo kod odlagališta Bikarac, a preko brda krenuo je prema gospodarskoj zoni Podi. Zatvorena je prometnica prema industrijskoj zoni, kao i državna cesta, a sav promet preusmjeravao se na okolne prometnice. Policija je objavila kako je do požara došlo tijekom građevinskih radova mehanizacijom.

Za RTL Danas je govorio vatrogasni zapovjednik Šibensko-Kninske županije Darko Dukić. "U 19.00 proglasio sam da je požar lokaliziran. To znači da u danom trenutku vatrogasci su obišli kompletno požarište, vatrogasna čizma je prošla, zgazila požarište i natopljeni su svi rubovi požarišta i po svemu sudeći ne bi trebalo biti daljnjega, razbuktavanja požarišta", kazao je.

Kontrole požarišta tijekom noći

Vatrogasci će na ovom području ostati tijekom cijele noći kontrolirati, nadzirati i sanirati eventualna žarišta koja se mogu pojaviti. U jednom trenutku situacija je bila prilično dramatična. Ovdje su i industrijski pogoni koji imaju u svojim skladištima kemikalije, s druge strane, kanaderi su već bili na putu za BiH, za međunarodnu misiju.

"Kanaderi koji su krenuli u međunarodnu misiju došli su odmah tu kod nas jer su tu i na ruti, djelovali su vrlo brzo. Gospodarska zona sa 50-ak objekata na svom je prostoru, vatra je doslovce u klinovima ulazila među te objekte, imamo na jednom objektu jednu malo neznatnu štetu, sve ostalo smo vrlo brzo uspjeli sanirati, staviti pod nadzor, ali imamo i takvih objekata gdje ima skladišta ulja i ostalih tekućina na ovom prostoru", kazao je Dukić.

Vatrogasni zapovjednik o kaže kako je došlo do topljenja panela. "Na krovnoj konstrukciji od topline došlo je do topljenja sandwich panela koji služe kao izolator i sve u tome, ali to je od šume do samog objekta, ima 50-60 metara čistog prostora, bez stabala, bez ičega, međutim, radi velike količine topline, došlo je do topljenja i gorenja same te krovne konstrukcije, ali taj dio je vrlo brzo riješen", tvrdi Dukić.