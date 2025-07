Logopedija u Splitu još bez zelenog svjetla: Maturanti u neizvjesnosti pred jesenski rok

Kažete da bi na studij logopedije u Splitu? Na prijemni bi ove godine, u rujnu? E pa nismo sigurni hoće li to biti moguće. Naime, još uvijek nije poznato hoće li taj studij zaživjeti od iduće akademske godine i hoće li uopće biti prijemnog na jesenskom roku.

Podsjetimo, Split se najavljivalo kao treći grad u zemlji u kojem će taj studij biti dostupan, no onda se dogodilo da je Osijek ipak bio brži pa je zauzeo tu poziciju. A nedavno je i Zadar prestigao grad pod Marjanom. Split će, kada studij jednom zaživi, biti tek peti grad u Hrvatskoj koji ga nudi svojim studentima. Iza Zagreba, Rijeke, Osijeka i Zadra.

Zadovoljeni kriteriji

„Mi smo zadovoljili sve kriterije. Dva načina su na koja možemo startati s logopedijom. Najbrži način je dislokacija studija iz Zagreba u Split. To je bilo najbrže i ja sam očekivao da će biti 1. listopada. Međutim, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet je imao pismo očekivanja i do tog datuma, do 1. listopada, to nije bilo riješeno. Nije bilo do nas, nego zbog toga. Ja se nadam da će u skorije vrijeme biti riješeno i da ćemo startati.

Drugi način je da zajednički stvaramo studij, ali jedno ne isključuje drugo. Mi ćemo zajednički stvoriti studij, ali trebaju biti zadovoljeni određeni uvjeti. Kod nas nije problem prostora. Problem je kadra. Taj kadar mi moramo imenovati u nastavno-znanstvena zvanja. Mi imamo par doktora znanosti s područja logopedije, ali nemamo docenata i profesora. I onda ne možemo startati bez pomoći Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a oni imaju zabranu dok ne riješe problem unutar svog fakulteta i to upute prema Agenciji za visoko obrazovanje odnosno ministarstvu.

Kad oni dobiju odluku da je to riješeno, onda mogu napraviti dislokaciju i pomagati nama. Ja sam bio najveći pobornik da mi to otvorimo i otvorit ćemo. Prije nekih godinu i pol dana je bio sastanak saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu skrb gdje su predstavnici logopedske struke došli s prezentacijom problematike logopedije u našoj državi. I na tom skupu sam istakao da mi činimo sve da bismo pokrenuli studij logopedije jer je potreba za tim velika i u našoj sredini“, kazao nam je krajem prošle godine rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić.

Postupak akreditacije

„Postupak akreditacije dislociranog studija logopedije zagrebačkog Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta je u tijeku. Vjerujemo da će taj studij uskoro biti odobren i da će ga maturanti moći izabrati kao studij Sveučilišta u Zagrebu koji će se izvoditi u prostorima Sveučilišta u Splitu s početkom ak.god. 25/26. Planira se u ak.god. 26/27 isti taj studij akreditirati kao samostalni studij Sveučilišta u Splitu“, odgovorili su nam sa Sveučilišta u Splitu još početkom lipnja ove godine.

Prošla su gotovo dva mjeseca pa nas je zanimalo što se u međuvremenu dogodilo s postupkom inicijalne akreditacije tog studija.

Poslali smo upit Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, evo što su nam odgovorili:

„Postupak inicijalne akreditacije dislociranog studija Logopedija u Splitu je u tijeku. Po završetku postupka konačni ishod će biti objavljen na mrežnoj stranici www.azvo.hr.“

Inače, riječ je o jednom od najtraženijih studija u zemlji, a iako se o studiju u Splitu govori već neko vrijeme, nikako da se sve realizira. Sigurni smo da će interes za ovaj studij u Splitu biti jednako velik kao i u ostalim gradovima u kojima se provodi. U našoj zemlji je svega jedan logoped na 6.500 stanovnika, a ta bi brojka trebala biti upola manja. Na listi čekanja je oko dvije tisuće osoba, a na prvi pregled čeka se između tri mjeseca i godine dana. Na uključivanje u terapiju čeka se i više od toga, čak do dvije godine.

Logopedija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Logopedija, Sveučilište u Zadru,

