Najtraženiji studij u zemlji napokon stigao u Dalmaciju!

Napokon je došao i taj dan. Dalmacija je dobila studij logopedije. Da, dobro ste pročitali, najtraženiji studij u zemlji sada će biti još dostupniji studentima iz Dalmacije, ali varate se ako ste prvo pomislili na Split. Planira se i u Splitu, ali kada će to točno biti – nije još poznato. Za sada je mjesto gdje će se taj studij izvoditi – Zadar. Naime, iako se naveliko govorilo o otvaranju tog studija u Splitu, još uvijek ne znamo kada će ta ideja zaista i zaživjeti. Čini se da su želje bile veće od mogućnosti. No, krenimo redom.

Split se najavljivalo kao treći grad u zemlji u kojem će taj studij biti dostupan, no onda se dogodilo da je Osijek ipak bio brži pa je zauzeo tu poziciju. A sada je i Zadar prestigao grad pod Marjanom. Split će, kada studij jednom zaživi, biti tek peti grad u Hrvatskoj koji ga nudi svojim studentima. Iza Zagreba, Rijeke, Osijeka i Zadra.

U kojoj je fazi logopedija u Splitu?

Poslali smo upit Sveučilištu u Splitu. Zanimalo nas je što je sa studijem kojeg se najavljivalo i kada se planira s njim krenuti. Evo što su nam odgovorili.

„Postupak akreditacije dislociranog studija logopedije zagrebačkog Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta je u tijeku. Vjerujemo da će taj studij uskoro biti odobren i da će ga maturanti moći izabrati kao studij Sveučilišta u Zagrebu koji će se izvoditi u prostorima Sveučilišta u Splitu s početkom ak.god. 25/26. Planira se u ak.god. 26/27 isti taj studij akreditirati kao samostalni studij Sveučilišta u Splitu“, odgovorili su nam sa Sveučilišta u Splitu.

Razgovarali smo krajem prošle godine s rektorom Sveučilišta u Splitu Draganom Ljutićem koji je prvi izašao u medije s idejom o studiju logopedije u Splitu. Upravo tada nam je kazao da će studij biti moguć, za početak, kao dislocirani studij logopedije zagrebačkog Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

„Mi smo zadovoljili sve kriterije. Dva načina su na koja možemo startati s logopedijom. Najbrži način je dislokacija studija iz Zagreba u Split. To je bilo najbrže i ja sam očekivao da će biti 1. listopada. Međutim, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet je imao pismo očekivanja i do tog datuma, do 1. listopada, to nije bilo riješeno. Nije bilo do nas, nego zbog toga. Ja se nadam da će u skorije vrijeme biti riješeno i da ćemo startati.

Drugi način je da zajednički stvaramo studij, ali jedno ne isključuje drugo. Mi ćemo zajednički stvoriti studij, ali trebaju biti zadovoljeni određeni uvjeti. Kod nas nije problem prostora. Problem je kadra. Taj kadar mi moramo imenovati u nastavno-znanstvena zvanja. Mi imamo par doktora znanosti s područja logopedije, ali nemamo docenata i profesora. I onda ne možemo startati bez pomoći Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a oni imaju zabranu dok ne riješe problem unutar svog fakulteta i to upute prema Agenciji za visoko obrazovanje odnosno ministarstvu.

Kad oni dobiju odluku da je to riješeno, onda mogu napraviti dislokaciju i pomagati nama. Ja sam bio najveći pobornik da mi to otvorimo i otvorit ćemo. Prije nekih godinu i pol dana je bio sastanak saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu skrb gdje su predstavnici logopedske struke došli s prezentacijom problematike logopedije u našoj državi. I na tom skupu sam istakao da mi činimo sve da bismo pokrenuli studij logopedije jer je potreba za tim velika i u našoj sredini“, kazao nam je tada rektor Ljutić.

Zadar upisuje 20 studenata

I dok se za Split još ne zna kada će studij točno startati, sa Sveučilišta u Zadru izašli su u javnost s lijepom viješću.

„Sveučilište u Zadru nastoji pratiti trendove u interesu za pojedine studijske programe i anticipirati potrebe ne samo tržišta rada, nego i naše mlađe populacije kako bismo ispunjavali svoju viziju odgovornog dionika društva koje obrazuje visoko kvalitetnu radnu snagu i stručnjake koji će biti angažirani u različitim gospodarskim djelatnostima, a naravno i u sustavu obrazovanja. Pokretanjem studija logopedije nastojali smo zadovoljiti potrebu koja dugo postoji, s obzirom na male upisne kvote u cijeloj državi. S druge strane u Hrvatskoj imamo osam studija povijesti, sedam studija filozofije i povijesti umjetnosti, sve manji broj učenika i studenata, sve lošije rezultate na državnoj maturi i vjerujem da će akademska zajednica uz podršku Ministarstva napraviti sve da se dođe do kvalitetnih upisnih kvota“, istaknuo je rektor Josip Faričić. Iduće akademske godine prijediplomski sveučilišni studij logopedije u Zadru će upisati prvih 20 studenata.

Inače, u našoj zemlji je svega jedan logoped na 6.500 stanovnika, a ta bi brojka trebala biti upola manja. Na listi čekanja je oko dvije tisuće osoba, a na prvi pregled čeka se između tri mjeseca i godine dana. Na uključivanje u terapiju čeka se i više od toga, čak do dvije godine. Studij logopedije posljednjih je godina jedan od najtraženijih studija u zemlji, a ostaje nam još neko vrijeme za vidjeti hoće li Sveučilište u Splitu početi školovati buduće logopede iduće akademske godine ili ćemo još malo na to pričekati.

Za to vrijeme, djece koja trebaju logopeda sve je više. Neka djeca svoj problem s govorom brzo riješe, no neka godinama idu logopedu, stoga je jako važno osvijestiti roditelje da nije dovoljno jednom tjedno odvesti dijete logopedu. Tih 45 minuta koliko traje terapija jednostavno nije dovoljno, potrebno je kući s djetetom svakodnevno raditi da bi se postigao napredak. Logoped je tu da radi redovito s djetetom, ali i da uputi roditelje što im je činiti. Mnogo se može postići i kod kuće, samo je potrebno - biti uporan.