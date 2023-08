LJUTITI ŠTIMAC: Nisam došao u Indiju lizati stražnjice!

Igor Štimac ovih se tjedana neprestano bori kako bi pokušao osigurati indijskoj reprezentaciji više vremena za pripreme za nadolazeća natjecanja.

Štimac želi da se prilagodi kalendar klupskih natjecanja u Indiji kako bi igrači na vrijeme mogli doći u reprezentaciju koju u idućim mjesecima očekuju nastup na Azijskim igrama, kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i Azijskom kupu.

Štimac: Nisam došao u Indiju lizati guzice

"Nisam došao u Indiju, ispričavam se na izboru riječi, lizati guzice. Došao sam u Indiju pomoći", krenuo je Štimac u intervjuu za The Indian Express pa nastavio: "Ako želite moju pomoć, moram vam reći istinu. Možete se suočiti s njom i pomoći mi prebroditi probleme ili mi možete reći da nećemo promijeniti ništa i zamoliti me da odem kući. Ja ću u tom slučaju otići kući i ostat ćemo prijatelji.

Imamo najveće mozgove svijeta u Indiji. Reći ćete mi da nismo sposobni prilagoditi kalendar da osiguramo dovoljno vremena za rad reprezentacije? Ili tu postoje neki drugi interesi? Nemam problema to reći jer je to istina. Tko god želi dokazati da nisam u pravu, može javno debatirati sa mnom i objasniti mi u čemu je problem", dodao je.

Klubovi ne puštaju igrače

Također, Azijske igre i Azijski kup nisu dio standardnog FIFA-inog reprezentativnog kalendara pa klubovi tvrde kako nisu dužni pustiti igrače. Na Azijskim igrama sudjeluje U-23 selekcija Indije, a njen izbornik Clifford Miranda otkrio je da je na početak priprema stiglo tek 12 od 25 pozvanih nogometaša, prenosi Index.

Štimac se boji da bi se takav scenarij mogao dogoditi i njegovoj seniorskoj reprezentaciji. Upozorio je na činjenicu da i druge reprezentacije imaju takve probleme, no da ih one uglavnom rješavaju u dogovoru s klubovima i savezima, dok u Indiji to barem zasad nije slučaj.