"Ljudi ne lažu kad kažu da je Split 'grad mrtvih' zimi. Kod nas po zimi bude sezonska depresija"

U osmom, posljednjem nastavku serije "Ne zaboravite ostaviti recenziju" HTV-a, upoznajemo Split izvan sezone - što ostaje kada turisti odu i party završi?

Čim zahladi, središte grada se isprazni, kamene ulice postaju kulisa bez publike, a mišljenja lokalnog stanovništva o sezoni ostaju podijeljena.

Kako domaći ocjenjuju uspješnost ove sezone?

- Nije ispunila očekivanja, dvije zvjezdice od deset!

Sezona kroz oči domaćih

- Ide pomalo. Sve nekako dođe na dobro, sedam od deset!

- Maslinovo ulje od pola litre nisam prodao već deset dana, priznao je prodavač na splitskoj tržnici i sezoni dao najslabiju ocjenu.

No, ima potpuno oprečnih razmišljanja.

- Mislim da je ova sezona odlična. Ima puno zarade, 10 od 10, kazao je jedan mladić.

- Mi čujemo samo podatke da je sve dobro, prokomentirala je gospođa koja je sezonu ocijenila sa šest od deset.

U jednoj splitskoj osnovnoj školi učiteljica je vodila zanimljivu raspravu s učenicima o njihovom gradu u sezoni, turistima i turizmu.

Na pitanje je li turizam dobra stvar, neki odgovaraju pozitivno jer "na putovanju upoznaješ druge ljude, prijatelje, ali i tuđi jezik".

Kako djeca vide turizam u svom gradu

Ima i onih koje muči buka turista.

- Ja živim pored jednog apartmana. Ljeti nekad ne mogu spavati jer turisti viču, pjevaju pjesme, priznaje jedna učenica.

A kako bi opisali dobrog turista?

- "Onaj koji ne pravi nered", "kad ne bacaju smeće", "oni koji se ne guraju"," da me ne gađaju loptom ili pijeskom na plaži", samo su neki od komentara djece iz Splita.

Učenike smeta i buka i gužva na plažama, te zbog toga kažu da im je zimi Split čak i draži.

- Kad bih imala čarobni štapić, micala bih turiste jednog po jednog, kaže jedna učenica, a druga dodaje kako bi "čarobnim štapićem počistila grad od smeća i proširila ga da u njemu bude više mjesta".

Damir Smajo u Splitu živi od rođenja.

Ispričao je iskustvo kako je to biti osoba s invaliditetom u Splitu, i to usred sezone.

- Ljeto je jako nezgodno za kretanje za bilo koju osobu s invaliditetom po Splitu, priznao je Damir koji sa sljepoćom živi 22 godine.

- Koliko god oni njega prilagođavaju, uvijek su tu neki vanjski čimbenici - gužva, uske ulice, nepristupačnost... Doživio sam svašta, od laktova u prsa, tacne u rame, a jednom mi je suncobran skinuo kapu s glave, prisjeća se.

Mladi u Splitu pak imaju problem jer izvan sezone nemaju gdje izaći.

Mladi: Zimi je tužno, tmurno i dosadno

- Kod nas po zimi bude sezonska depresija. Ljudi ne lažu kad kažu da je Split "grad mrtvih" zimi, rekla je jedna djevojka i dodaje kako je tada tužno, tmurno i dosadno.

- Sve se prilagodilo turistima, pa tako i zimski sadržaj. Vidi se i ogromna promjena u atmosferi izvan sezone. Tijekom zime su kafići i restorani u procesu renovacije, kazala je druga.

