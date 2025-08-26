Ljubo Jurčić: "Uništili smo hrvatski turizam"

Ekonomski analitičar i bivši ministar gospodarstva sveučilišni profesor Ljubo Jurčić je na N1 televiziji komentirao inflaciju, plaće radnika, turističku sezonu i druge ekonomske teme.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je da su potrošačke cijene u srpnju bile 4,1 posto veće u odnosu na isti lanjski mjesec, čime je inflacija ubrzala na godišnjoj razini treći mjesec zaredom.

"Prosjek Europe je dva puta veći od našeg"

"Problem Hrvatske je što imamo europske cijene, a nemamo europske plaće. Bio sam jedan od najglasnijih koji je govorio da Hrvatska nije spremna za euro. Euro je dobra valuta koja će nam više štetiti nego koristiti jer ćemo dobiti europske cijene, a nećemo dobiti europske plaće", rekao je Jurčić.

"Europske plaće u razvijenim zemljama su tri puta veće od našeg prosjeka, prosjek Europe je dva puta veći od našeg. Zamislite da imamo samo plaće 50 posto veće nego što danas imamo, manje bismo pričali o tome", dodao je.

"Domaća ponuda ne može utjecati na domaće cijene i to je problem Hrvatske, uništili smo domaću proizvodnju. Otišla je cijena mahuna gore jer nema mahuna iz domaće proizvodnje. Potražnja za mahunama je veća nego što je ponuda i zašto netko ne bi iskoristio situaciju i digao cijene mahuna koje isporučuje za Hrvatsku", objasnio je.

"Uništili smo hrvatski turizam, naš turizam je došao do tog nivoa s politikom koju smo provodili zadnjih 30 godina. Nakon 20 godina smanjio nam se udio hotelskog smještaja, a povećao se privatni smještaj. Sada se čudimo zašto je naš turizam došao do plafona", osvrnuo se Jurčić na broj noćenja i dolazaka u turističkoj sezoni.

"Došli smo do maksimalnih kapaciteta"

Upozorio je da hrvatski turizam ovisi o vanjskim faktorima.

"Značajni su nam turisti Nijemci, u Njemačkoj industrija stagnira, potrošnja u Njemačkoj pada, dohodak stagnira. Za očekivati je da će se smanjivati potrošnja njemačkih turista u Hrvatskoj, nešto će popraviti domaći turisti", naveo je.

"Došli smo do maksimalnih kapaciteta i ako nešto ne promijenimo, prihod od turizma će padati. Turisti neće više tražiti hrvatski smještaj nego će ići tamo gdje je ponuda puno bolja nego u Hrvatskoj", zaključio je.