Ljubitelji slatkog, pripremite se: Split donosi najukusniji festival godine, evo svih detalja

Samo srce Splita, podrumi Dioklecijanove palače, i ove će godine ugostiti najslađi splitski festival, SlatCroFest by Slatkopedija na kojem će svi posjetitelji od 1. do 3. svibnja imati priliku uživati u najboljim hrvatskim slasticama.

Split tako, zahvaljujući drugom izdanju festivala SlatCroFest by Slatkopedija, ponovno postaje „najslađi grad na svitu“. Već prošle godine sudionici i posjetitelji bili su oduševljeni ponuđenim hrvatskim slasticama i drugim slatkim proizvodima. Sada će dobiti još i više, s više izlagača, novim programima i novim kreacijama domaćih „čarobnjaka slatkog“. U međuvremenu stiglo je i prvo međunarodno priznanje festivalu, pa je SlatCroFest by Slatkopedija gostovao u talijanskom Trevisu na tradicionalnom Tiramisu World Cupu .

„Prošlogodišnja i više nego uspješna premijera dala nam je vjetar u leđa i motivaciju za pripremu drugog izdanja našeg festivala. Ponosne smo što je on i ove godine dio programa Sudamje i što na taj način imamo priliku sudjelovati u obilježavanju dana našeg grada.“, istaknule su Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar, osnivačice i glavne organizatorice ovog festivala.

Drugi SlatCroFest by Slatkopedija pokazuje rast u svim segmentima – i brojem izlagača i brojem programskih dijelova. Jedino je smanjen broj dana, umjesto prošlogodišnja četiri ove će se godine posjetitelji u središnjoj dvorani Dioklecijanovih podruma moći sladiti tri dana.

Zbog specifične situacije konzervatorsko-restauratorskih radova u Podrumima, broj izlagača ograničen je na 15, no i to je povećanje u odnosu na prošlu godinu, a organizatorice ponosno ističu da je dio izlagača (njih 6) bio i na prvom izdanju festivala . Među ostalima stižu nam Škatula (Korčula), zagrebački Morning Lab, Brachatella, Taman Artisan Chocolates, splitski Nadalina čokolade, Pine Pottery, La.pjat, Ošo (Buzet), mmm-med iz Đakova...

„Pokazatelj nam je to da je festival bio i više nego uspješan i da su izlagači imali razloga vratiti nam se i ove godine.“

Uz prodajni sajam na koji je ulaz besplatan, u Podrumima će se održati i posebna izložba "Slatko o' Meštrovića" u suradnji s Muzejima Ivana Meštrovića. Ova izložba posjetiteljima će dati uvid u to koje su se slastice posluživale u obitelji najvećeg hrvatskog kipara, a da bi izložba dobila i okus pobrinut će se restoran Dujkin dvor koji će za vrijeme trajanja festivala, od 1. do 3. svibnja kao kolač dana posluživati koh od limuna kojeg je Olga Meštrović redovito pripremala svojoj obitelji. Otvorenje izložbe bit će upriličeno istodobno s otvorenjem festivala, u petak, 1. svibnja u 10 sati.

Prvi dan festivala završit će eno-gastro kvizom pod vodstvom Domagoja Jakopovića Ribafisha . U prostoru kavane Central od 20 do 22 sata ekipe će moći uživati u vrhunskoj atmosferi i finim zalogajima te pokazati svoje znanje u području hrane i pića, a tri najbolje kući će otići s bogatim darovima.

Subota je, osim za prodajni sajam, rezervirana i za poslovnu konferenciju koja će se od 11 do 18 održati u prostorima Stare gradske vijećnice. Na konferenciji nas očekuje niz iznimno zanimljivih predavanja, a ono koje bi moglo izazvati najveće zanimanje jest gostovanje certificirane kušačice čokolade Sanje Vladović koja će nas naučiti „Kako kušati čokoladu kao profesionalac“. Uz to, u subotu građane očekuju tri radionice na Prokurativama (od čega jedna za djecu), dok profesionalci dodatno znanje mogu dobiti na B2B radionici u Turističko-ugostiteljskoj školi.

Zadnjeg dana festivala, u nedjelju 3. svibnja, prodajni će sajam biti otvoren od 10 do 17 sati, a uz to posjetitelje očekuje još jedna radionica za djecu na Prokurativama, dok će profesionalci dobiti priliku za još jednu B2B radionicu u Turističko-ugostiteljskoj školi. U nedjelju će se, u suradnji s Gradom Splitom, održati i poseban dio programa „Fešta o' splitske torte“ posvećen toj slatkoj, prepoznatljivoj, splitskoj deliciji.

Ovogodišnje izdanje festivala organizira Slatkopedija, uz suorganizaciju Muzeja grada Splita i Muzeja Ivana Meštrovića te uz partnerstvo Kavane Central i Life is a piece of cake. Festival se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, uz podršku Ministarstva kulture i medija, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Turističke zajednice Grada Splita te uz sponzorstvo Dolcele, Kul In-a, trgovine Sve i svašta i OPG-a Matulić.

Tri dana, sedam programskih dijelova i neograničeno uživanje u slatkim okusima, teško je zamisliti bolju pozivnicu za dolazak u Split i na festival SlatCroFest by Slatkopedija od 1. do 3. svibnja 2026. godine.

SlatCroFest by Slatkopedija – raspored programa

Petak, 1. svibnja 2025.

10:00 Službeno otvorenje festivala i gostujuće izložbe Muzeja Ivana Meštrovića „Slatko o' Meštrovića“ u podrumima Dioklecijanove palače

10:00-20:00 Prodajni sajam i izložba "Slatko o' Meštrovića" u podrumima Dioklecijanove palače

20:00-22:00 Eno-gastro kviz u kavani Central (voditelj: Domagoj Jakopović Ribafish) – OBAVEZNA PRIJAVA

Subota, 2. svibnja

10:00-20:00 Prodajni sajam i izložba "Slatko o' Meštrovića" u podrumima Dioklecijanove palače

11:00-18:00 Jednodnevna stručna konferencija powered by Kul In u Gradskoj vijećnici – OBAVEZNA PRIJAVA

11:00-12:30 Radionica za građane "Moderna verzija knedle" powered by Dolcela pod vodstvom Eni Đorđević na Prokurativama

15:00-18:00 B2B radionica "Klasik u vremenu – moderna interpretacija tradicionalne slastice kontinentalne Hrvatske" pod vodstvom Martine Marton Fazlić u Turističko-ugostiteljskoj školi u Splitu – OBAVEZNA PRIJAVA

16:00-18:00 Radionica za djecu "Oslikavanje medenjaka" powered by Sve i svašta pod vodstvom Veronike Gromski na Prokurativama

18:00-19:00 Radionica za građane "Izrada kroštula" pod vodstvom Jozefine Birindžić na Prokurativama

Nedjelja, 3. svibnja

10:00-17:00 Prodajni sajam i izložba "Slatko o' Meštrovića" u podrumima Dioklecijanove palače

11:00 Fešta o' splitske torte na Prokurativama (u suradnji s Gradom Splitom)

11:00-12:30 Radionica za djecu „Ukrašavanje paprenjaka na tradicionalni i suvremeni način“ powered by Sve i svašta pod vodstvom Viktorije Čolić na Prokurativama

12:00-15:00 B2B radionica "Korčulanski klasici - priprema tradicionalnih korčulanskih keksića" pod vodstvom Biljane Miline u Turističko-ugostiteljskoj školi u Splitu – OBAVEZNA PRIJAVA

17:00 Zatvaranje festivala u podrumima Dioklecijanove palače