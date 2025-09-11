"Ljubimmmmm te": Butković uhljebio prijatelja Josipe Rimac, kažnjen je s 3000 eura

Ministar Oleg Butković kažnjen je jer je posredovao kod zapošljavanja za prijatelja bivše državne tajnice Josipe Pleslić ex Rimac. Otkriveno je to lani na osnovi poruka do kojih je došao Faktograf. Dobio je kaznu od čak 3.000 eura, no na nju se još može žaliti, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Rimac je Butkoviću poslala podatke o Anti Grguriću koji se javio u Institut IGH, nakon što joj se javila mladićeva majka. Butković joj je odgovorio "Primljeno"... "Idem u akciju". Kontaktirao je zatim i predsjednika Uprave IGH-a te poslao Josipi Rimac njegov broj.

Prepiska koja je otkrila posredovanje

U srpnju 2019. Rimac je tražila Butkovića da "provjeri još je s onim malim". U rujnu 2019. poslao joj je: "Riješio sam ga, zvat će ga za dva tri dana", te "Ante počinje raditi 1.10. u Rijeci u nadzoru".

"Ljubimmmm te", odgovorila mu je Josipa.

Index je zatražio dokumentaciju od Instituta IGH, Hrvatskih cesta te samog Ministarstva. IGH je potvrdio da je Grgurić doista zaposlen kod njih 1. listopada 2019. godine, i to na temelju natječaja koji je bio otvoren cijele godine. Bilo je više kandidata, a Grgurić je prošao cijeli natječaj.

Odluku je potpisao predsjednik Uprave IGH Oliver Kumrić.

Ministarstvo je potvrdilo da imaju ugovor s Institutom IGH koji je Butković osobno potpisao, ali kažu da ih je morao odabrati jer su bili najpovoljniji na tom natječaju. Hrvatske ceste su pak potvrdile da Butković zastupa Vladu RH u njihovoj skupštini te su potvrdili i da imaju ugovor s Institutom IGH oko građevinskih dozvola za određene prometnice. I na tom natječaju iz 2016. IGH je bilo najpovoljniji, a Butković je dao suglasnost za sklapanje tog ugovora.

Utvrđena povreda zakona

Povjerenstvo je tražilo svu dokumentaciju o zapošljavanju Ante Grgurića, no nije utvrđeno kada se Grgurić javio na natječaj jer te podatke više ne čuvaju. No potvrdili su da je počeo raditi 1. listopada 2019. godine. Drugim riječima, Butković je u skupštini Hrvatskih cesta davao suglasnosti na ugovore, pa je tako dao i suglasnost na ugovor s IGH. A kroz prepisku s Josipom Rimac deklarirao je svoje poznanstvo s Kumrićem.

Butković kaže kako ne zna jesu li poruke autentične, pa se ne može o njima očitovati. Poruke više nema jer je od tada promijenio barem dva mobitela. Potvrdio je da je bio u kontaktu s predsjednikom IGH-a, kao i da je dao suglasnost na ugovor Hrvatskih cesta i IGH-a. Ministar uvjerava kako zbog zapošljavanja Grgurića nije bio ništa dužan Kumriću, odnosno nije mu zbog toga odobrio suradnju s Hrvatskim cestama, jer je taj ugovor sklopljen 18 mjeseci kasnije.

Međutim, to je za ovaj slučaj irelevantno, utvrdilo je Povjerenstvo, a ključno je da se dopisivao s Josipom Rimac oko zapošljavanja Grgurića u IGH-u s čijim je direktorom bio blizak.

Butković tvrdi da se poruka ne sjeća

"Poruke nije izričito osporio, ali mi smo poruke pregledali jer su javno objavljene. Butković samo tvrdi da ih se ne sjeća", istaknulo je Povjerenstvo.

Ni u izjavama za medije Butković nije osporio poruke, već je tvrdio da ih se ne sjeća i objašnjavao kako je s mnogo ljudi komunicirao. Ni Kumrić nije demantirao zapošljavanje Grgurića, već je i on izjavio da se ne sjeća konkretnog zapošljavanja.

Ključna je za odluku bila poruka "Riješio sam ga, počinje raditi 1.10.", jer je i IGH u dopisu potvrdio da je Grgurić dobio posao 1. listopada 2019. godine.

Svojim potezom Butković je narušio povjerenje građana u vjerodostojnost svoje dužnosti, te je zato utvrđeno da je povrijedio Zakon, odnosno povrijedio posebna prava obveznika tog zakona. Kažnjen je s 3.000 eura.