“Ljubavi se ne ostavljaju u teškim vremenima”: Puljak o Poljudu – “Split bez Magaševa djela ne bi bio Split s velikim S”

Predsjednica stranke Centar i saborska zastupnica Marijana Puljak osvrnula se na aktualne rasprave o Poljudu, jednom od najprepoznatljivijih simbola Splita. U objavi na društvenim mrežama citirala je Splićanku Zrinku Paladino, arhitekticu i konzervatoricu s doktoratom iz povijesti umjetnosti. Ona je naglasila važnost očuvanja ovog arhitektonskog zdanja, ističući da se takve vrijednosti ne napuštaju u teškim vremenima.

“Ljubavi se ne ostavljaju u teškim vremenima. Saniraju se. Pomažu. Ojačavaju. Osiguravaju. Čuvaju. Za budućnost koja će nam samo zbog ostvarenja poput Magaševa Poljuda biti dostojanstvenija”, napisala je Puljak.

Dodala je da je riječ o nasljeđu koje smo, kako je istaknula, “sasvim slučajno rođenjem na ovoj maloj krpici zemlje baštinili”, upozorivši na odnos prema vrijednoj arhitekturi.

“Rušiti ljepotu znači biti bahat”

Puljak smatra da u današnje vrijeme, kada tehnologija omogućuje gotovo sve, nema opravdanja za rušenje vrijednih objekata.

“…u vremenima kada tehnologija omogućuje baš sve, dokazivati da je ljepotu nužno rušiti kako bi je zamijenila bijedna konfekcija, znači biti bahat”, poručila je.

Posebno se osvrnula na arhitektonsku vrijednost Poljuda, djela Borisa Magaša, ističući njegov značaj za identitet grada.

“Tišinom biti glasan, volumenom pristojan i neprimjetan, kompozicijom prostoru podređen i s poštovanjem naklonjen… To znači biti Velik. To znači Magašev Poljud Splitu. Splitu koji bez Magaševa Poljuda ne bi bio Split s velikim S”, navela je.

Poziv na očuvanje kulturnog identiteta

Puljak je zaključila da bi se nakon obnove na Poljudu trebala jasno istaknuti i misao samog arhitekta.

“I po obnovi, svakako bi negdje na Poljudu valjalo jasno ispisati riječi s predavanja profesora Magaša: ‘Ne postoji arhitektura bez kulture i ne postoji arhitektura ako nije refleks kulture’”, stoji u objavi, uz potpis arhitektice Zrinke Paladino.

Rasprava o budućnosti Poljuda posljednjih dana ponovno je u fokusu javnosti, a poruke poput ove dodatno otvaraju pitanje odnosa prema kulturnoj i arhitektonskoj baštini Splita.