Ljubav među oblacima: Američki par izrekao sudbonosno “da” tijekom leta

Jedan američki par odlučio je svoje vjenčanje pretvoriti u pravi spektakl – i to na nekoliko tisuća metara visine. Tina i Roger vjenčali su se tijekom leta aviokompanije Southwest Airlines, a snimka neobične ceremonije na TikToku prikupila je više od 7,1 milijun pregleda.

Video je objavila korisnica @katrinabadowski, a sve započinje najavom stjuardese putem razglasa. „U Southwestu često kažemo da je ljubav u zraku, a danas to doslovno mislimo“, rekla je, najavivši da će Tina i Roger upravo na tom letu proći prolazom aviona poput mladenaca prema oltaru. Putnici su pritom pozvani da budu dio vjenčanja.

Stjuardesa je zamolila putnike da ostanu na svojim mjestima kako bi ceremonija protekla bez ometanja te napomenula da se, ako je nužno, koristi stražnji toalet. U nastavku snimke vidi se Tina kako s buketom u ruci prolazi avionskim prolazom prema prednjem dijelu kabine, gdje ju je dočekao Roger. Držeći se za ruke, započeli su ceremoniju.

„Ovo nije običan dan“, poručila je stjuardesa. „Ne samo da započinjete zajednički život, već to činite visoko iznad zemlje, okruženi s 136 putnika koji su danas postali vaši prijatelji.“ Dodala je i kako se često kaže da ljubav ne poznaje granice, a ovog je dana, zahvaljujući Southwestu, nadmašila i visinu.

Nakon što su izrekli zavjete, proglašeni su mužem i ženom, a Roger je dobio dopuštenje da poljubi mladenku, što su putnici nagradili velikim pljeskom.

Mladenci su potom prošli prolazom primajući čestitke, a Tina je čak bacila buket koji je uhvatila jedna od putnica. Putnici su se upisivali u prigodnu knjigu uspomena, a po izlasku iz aviona par je dočekao most ukrašen ružičastim vrpcama i srcima. Slavlje je završilo veselom vožnjom aerodromskim kolicima kroz terminal s natpisom „Upravo vjenčani“.