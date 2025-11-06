Ljiljana bez dlake na jeziku iskreno otkrila: 'Ne znam kuhati i ne može žena biti viša od muškarca'

Čini se da stara izreka "ljubav ide kroz želudac" i dalje vrijedi, barem ako je suditi po kandidatkinjama koje su se okupile oko Josipa. Kulinarske vještine brzo su postale jedna od glavnih tema, a mišljenja su, očekivano, podijeljena.

"Moram ga pitati zna li kuhati. Ja ne znam kuhati", iskreno je priznala Ljiljana. "Ne vjerujem da kuhanje može spasiti brak, isključivo ljubav", dodala je.

Dok se raspravljalo o receptima, Ljiljana je istaknula i još jedan bitan kriterij za nju. Razlika u visini pokazala se kao potencijalna prepreka za neke parove.

"Ne može biti žena viša od muškarca. Štikle znači ništa, ja nosim štikle inače. Možda sam ja samo malo površna, možda sam brzopleta, no možda to i nije toliki problem", kazala je, piše RTL.