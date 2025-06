Ljeto prije ljeta: Danas će dio Dalmacije zabilježiti prvi vrlo vrući dan ove godine, nema dobrih vijesti za one koji čekaju osvježenje

Puno toga vezano uz jučerašnju temperaturu zraka u Dalmaciji spada pod "prvi put ove godine". Primjerice, prvi put ove godine Knin je dogurao do 34 stupnjeva Celzijusova, Split (Marjan) do 33°C. Kako stvari stoje spomenuta "rubrika" nastavit će se i u ostatku tjedna, osobito danas kada je prilično izgledno da dio Dalmacije prvi put ove godine zabilježi vrlo vruć dan, a to je onaj u kojemu temperatura zrak dosegne ili prijeđe 35,0°C.

Stabilna anticiklona podržavat će prave ljetne vremenske prilike iako do početka kalendarskog ljeta imamo nešto više od tjedan dana. Ukratko, promjena vremena ne samo da nije na vidiku do kraja tjedna nego do daljnjega, a to u sinoptici znači desetak dana.

Danas će biti vedro. Ujutro i navečer će puhati burin, danju slab do umjeren maestral koji će kasno popodne među otocima prolazno biti pojačan i imat će zapadne smjerove. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 15°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 26°C na jugu Dalmacije. Najviše dnevne temperature od 29 ponegdje na otvorenom moru do 36°C ponegdje u zaleđu obale i dolini Neretve.

Subota će biti vedra. Ujutro može biti umjerene bure, danju slabog do umjerenog maestrala. Jutro toplo, ponegdje i vrlo toplo. Najviše dnevne temperature od 29 ponegdje na otvorenom moru do 35°C ponegdje u zaleđu obale i dolini Neretve.

Vedro će biti i tijekom nedjelje. Noću burin, danju većinom slab maestral. Najviše dnevne temperature većinom od 28 do 34°C.

Pretežno vedro bit će i veći dio sljedećeg tjedna. Ipak, u ponedjeljak navečer osobito na sjevernom Jadranu može biti kratkotrajnih pljuskova. Zadržat će vrlo toplo i vruće s temperaturama zraka vrlo sličnima kao ovaj vikend.