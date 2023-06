Ljetne škole tehničkih aktivnosti u Zvjezdanom selu Mosor: Od radionica do radioamaterskog kampa

Udruga Zvjezdano selo Mosor tijekom ljetnih školskih praznika organizira Ljetne škole tehničkih aktivnosti za učenike osnovnih škola. Prva Ljetna škola će biti održana od 10. do 14. srpnja, druga od 31. srpnja do 4. kolovoza, a treća (Radioamaterski kamp) od 20. do 27. kolovoza 2023. Škole će biti održane u Zvjezdanom selu Mosor, u Gornjem Sitnom.

Uz predavanja iz astronomije i promatranja neba teleskopom, u sklopu škola će biti održane radionice znanstvenih pokusa, robotike, brodomodelarstva i modelarstva uporabnih predmeta, Arduino radionica, te radionica radio-upravljanih jedrilica.

Sve informacije o programu škole i ostale pojedinosti možete doznati od tajnika udruge Zvjezdano selo Mosor Tomislava Nikolića, na broj mob.: 098/217-849 ili putem e-pošte info@zvjezdano-selo.hr, kao i na internetskoj adresi www.zvjezdano-selo.hr.