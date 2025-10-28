Livaja se ne vraća ni sutra 

Hajduk je otputovao u Vinkovce, gdje sutra od 15:30 igra kod drugoligaša Cibalije u osmini finala SuperSport Hrvatskog kupa. Prema Slavoniji nisu otputovali Marko Livaja, Ismael Diallo i Marino Skelin. Tako će Hajduk bez kapetana, najboljeg igrača i strijelca biti dulje od mjesec dana, koliko traje njegova pauza zbog ozljede tetiva, prenosi Index.

Za to vrijeme Hajduk je pobijedio sve tri utakmice bez Livaje, prvenstvene susrete protiv Vukovara, Istre i Gorice. Livaja je ove sezone u 11 nastupa za Hajduk postigao i namjestio po tri gola. Ukupno je u 181 utakmici za Bile postigao 96 i namjestio 46 golova.

Očekuje se da se Livaja vrati za vikend i prvenstvenu utakmicu u Koprivnici protiv Slaven Belupa. Lijevi bočni Diallo i stoper Skelin i dalje su out zbog ozljeda koje vuku još od srpnja i utakmica protiv Zire u drugom pretkolu Konferencijske lige.