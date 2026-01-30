Livaja neće startati protiv Gorice

Trener Hajduka Gonzalo Garcia najavio je uoči subotnjeg gostovanja kod Gorice stanje u momčadi i očekivanja od utakmice. Nakon neugodnog poraza od Istre 1961 na Poljudu (1:2) u prvom kolu proljetnog dijela prvenstva, zaostatak Bijelih za vodećim Dinamom iznosi četiri boda. Susret u Velikoj Gorici igra se u subotu s početkom u 15 sati.

Problemi s kadrom

Garcia je na konferenciji za medije potvrdio da ima problema s igračkim kadrom.

– Mlačić neće biti u momčadi, Almena je ozlijeđen, Livaja neće startati, a Pukštas je blizu povratka – rekao je trener Hajduka.

Na pitanje hoće li Šarlija i Rači činiti novi stoperski par, ostao je neodređen.

– Neću vam to reći. Šarlija je dugo bio ozlijeđen, posljednju je utakmicu odigrao protiv Dinama. Vidjet ćemo u subotu tko će igrati. Skelin je prošlu utakmicu odradio dobro – kazao je.

Govoreći o mogućem povratku Rebića u početni sastav, Garcia je dodao:

– Sve je moguće, imamo tri opcije. Tu poziciju mogu igrati Bamba, Brajković i Durdov.

Osvrnuo se i na poraz od Istre te pripremu za nadolazeći susret.

– Teren nije bio dobar, ali radili smo na svemu kako bismo bili bolji. Istra je igrala vrlo inteligentno, a mi smo pokušali ispraviti pogreške. Mislim da smo dobro pripremljeni – istaknuo je.

Pohvale Gorici i treneru Careviću

Trener Hajduka analizirao je sljedećeg protivnika, kojeg iznimno cijeni.

– Naravno da sam ih gledao. Gorica je bila opasna i kada je igrala u Splitu, tada su vodili i mogli povesti i 2:0. Sviđa mi se Pozo, imaju napadača koji se jako trudi i smatram da imaju dobru momčad. Za nas je ovo izazov i moramo pronaći način kako doći do pobjede – rekao je Garcia.

Pohvalio je i trenera Gorice Marija Carevića.

– Nikome ne nedostaje motivacije, pogotovo protiv nas. S tim moraš živjeti. On je tamo gotovo dvije godine, puno je mijenjao sustav, ali igru temelji na tranziciji. Odličan je trener, inače ne bi tako dugo ostao – zaključio je.

S obzirom na to da su obje momčadi izgubile u prvom kolu drugog dijela sezone, Garcia očekuje zahtjevnu utakmicu.

– Znam da će oni dati maksimum, kao i svi protiv nas. Tako je igrala i Istra. Meni se to sviđa. Mi moramo igrati svoju igru – poručio je trener Hajduka.