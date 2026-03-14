Livaja na klupi i sutra?

Utakmica na Poljudu igra se u nedjelju u 15 sati, a Bijeli ulaze u susret s velikim zaostatkom za vrhom tablice

Hajduk će u nedjelju od 15 sati na Poljudu ugostiti Lokomotivu u susretu u kojem Bijeli traže povratak stabilnosti nakon teškog poraza u derbiju s Dinamom. Iako je i ovaj put riječ o protivniku iz Zagreba, situacija na Poljudu u samo se tjedan dana znatno promijenila.

Kako piše Germanijak, Hajduk je prošle nedjelje još imao realnu natjecateljsku ambiciju i ozbiljnu podlogu za borbu na vrhu, dok sada u dvoboj s Lokomotivom ulazi s čak deset bodova zaostatka za vodećim Dinamom.

Prvi tjedan ožujka uvelike je odredio ostatak sezone, pa je pred splitskom momčadi sada niz utakmica u kojima će primarni cilj biti očuvanje drugog mjesta i stabilnosti do kraja prvenstva.

U takvim okolnostima trener Garcia odlučio se za pragmatičniji pristup i povratak iskusnijih igrača u početnu postavu. Kako navodi Germanijak, ta odluka pomalo iznenađuje jer su upravo ti igrači izostali iz udarne jedanaestorice u derbiju protiv Dinama, kada su priliku dobili mlađi prvotimci.

Šarlija i Krovinović se vraćaju

Iako se Lokomotiva na prvi pogled činila kao prilika za dodatno testiranje mladih snaga koje bi u budućnosti mogle nositi momčad, Garcia se očito odlučio za sigurniju varijantu i lov na rezultat.

Prema pisanju Germanijaka, Skoko i Raçi mogli bi preseliti na klupu, dok se u početni sastav vraćaju Šarlija i Krovinović koji su protiv Dinama ušli s klupe.

Iskusni veznjak iza sebe ima vrlo zahtjevno razdoblje nakon utakmice s Rijekom, a u derbiju protiv Dinama dobio je posljednjih pola sata. Budući da Pajaziti još uvijek nije na raspolaganju, konkurencija u veznom redu dodatno je sužena.

Guillamón je u posljednje vrijeme praktički nezamjenjiv u momčadi i igrač u kojeg Garcia ima najviše povjerenja. Španjolac je standardan član prve postave, a kako piše Germanijak, niz proljetnih nastupa mogao bi mu otvoriti vrata novog angažmana izvan Poljuda već ovog ljeta.

U obrani bi uz Šarliju stoperski par trebao činiti Marešić. Na lijevom beku očekuje se Hrgović, dok bi desnu stranu obrane trebao pokriti Niko Sigur koji se vraća nakon tri utakmice suspenzije zbog crvenog kartona u susretu s Rijekom. Ozlijeđeni Hodak zbog toga će propustiti dvoboj s Lokomotivom.

Opet bez Livaje?

U napadu se ne očekuju veće promjene. Garcia bi trebao zadržati kvartet koji je započeo i derbi protiv Dinama. Na krilima bi ponovno trebali igrati Brajković i Rebić, dok će između njih djelovati Rokas Pukštas, trenutno jedan od najraspoloženijih igrača Hajduka.

Marko Livaja, s druge strane, pripreme za utakmicu s Lokomotivom odradio je s pričuvnom momčadi, što, kako piše Germanijak, upućuje na zaključak da ni ovaj put neće započeti susret u početnom sastavu.

Koliko će takva situacija potrajati zasad nije poznato. Iako se od Garcije često očekuje da ponovno uključi Livaju u udarnu postavu, urugvajski trener zasad ne mijenja stav i nastavlja ga koristiti kao opciju s klupe.