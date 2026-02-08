Lindsey Vonn je operirana, na intenzivnoj je

Legendarna američka skijašica Lindsey Vonn operirana je nakon teškog pada koji je doživjela na spustu u Cortini d'Ampezzo na Zimskim olimpijskim igrama, prenosi Reuters. Četrdesetjednogodišnja sportašica, koja prema navodima nije bila potpuno zaliječena prije nastupa, utrku je završila već nakon dvadesetak sekundi — u bolovima.

Nakon gubitka kontrole Vonn je pala i ostala nepomično ležati na snijegu, dok su se u televizijskom prijenosu čuli njezini bolni krici, što je odmah upućivalo na ozbiljnost ozljede. S mjesta nesreće helikopterom je prevezena u bolnicu u talijanskom Trevisu, gdje je smještena na odjel intenzivne skrbi. Ubrzo je potvrđeno da je stabilno i da se nalazi pod nadzorom liječnika.

S obzirom na njezine godine, ali i ranije probleme s koljenom, raste zabrinutost da bi ova ozljeda mogla označiti kraj jedne od najuspješnijih karijera u povijesti alpskog skijanja.

Pobjeda u sjeni zabrinutosti

Zlato u utrci osvojila je Amerikanka Breezy Johnson, no slavlje je ostalo u sjeni teškog pada njezine sunarodnjakinje. Johnson je nakon utrke poručila kako suosjeća s Vonn i nada se da ozljeda ipak nije toliko ozbiljna koliko je izgledalo.

“Moje misli su uz nju. Nadam se da nije tako ozbiljno kao što je djelovalo. Znam koliko je zahtjevno skijati na ovoj stazi i kako pad na mjestu koje voliš može boljeti još više. Svim sam srcem uz nju”, rekla je Johnson.

Sportski svijet sada čeka nove informacije o oporavku jedne od najvećih skijašica svih vremena.