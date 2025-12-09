Lile stiže na Advent u Sinju

Jedna od najpopularnijih hrvatskih pop pjevačica Lidija Bačić, poznatija kao Lile, stiže u Sinj u sklopu blagdanskog Adventa.

Koncert će se održati u subotu, 13. prosinca na Trgu dr. Franje Tuđmana s početkom u 20:30 sati.

Publika će moći uživati u najvećim hitovima Lile, uključujući pjesme poput „Ginem“, „Daj mi malo vremena“ i „Boli“, koje su već osvojile srca fanova diljem Hrvatske. Lile donosi energičan nastup, odličnu atmosferu i neizostavnu zabavu.

Advent na Trgu dr. Franje Tuđmana bit će obogaćen i tradicionalnim blagdanskim sadržajima mirisom fritula, kuhanog vina i svjetlucavim dekoracijama, čime se stvara savršena kombinacija za glazbenu večer punu blagdanskog sadržaja.

Ne propustite priliku da zajedno s Lile zapjevate i zaplešete u blagdanskom duhu.