Lik u poštu u Splitu predao deset paketa hašiša. Uhićen je

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Službe kriminaliteta droga su operativnim radom i provedenim mjerama došli do saznanja da je osumnjičeni krajem studenoga 2025. godine, u cilju daljnje prodaje, putem poštanskog ureda na području Splita predao međunarodnu poštansku pošiljku, u kojoj se nalazilo 10 paketa droge hašiš, ukupne mase više od jednog kilograma.

Droga je 3. prosinca 2025. godine otkrivena i oduzeta tijekom kontrole i koordiniranog rada policije i drugih službi.

Tijekom postupanja na području Splita policijski službenici su od osumnjičenog privremeno oduzeli digitalnu vagu s tragovima droge te opremu za vakumiranje, a on je uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz članka 190. stavka 2. Kaznenog zakona.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.