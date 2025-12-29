Lik u 8 ujutro imao skoro dva promila alkohola u krvi. U zatvoru će dočekati siječanj prvi

Najveća novčana kazna i ujedno najveća koncentracija alkohola u proteklom tjednu zabilježena je u ponedjeljak 22. prosinca, u 07,50 sati u općini Slivno, na kolniku državne ceste D8 kada je policija zaustavila 38-godišnjeg crnogorskog državljanina koji je upravljao osobnim automobilom dubrovačkih registarskih oznaka, s izmjerenih 1,95 promila alkohola u krvi.

Vozač je zbog niza utvrđenih prekršaja sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i prekršaja iz Zakona o strancima uhićen, te je istog dana uz optužni prijedlog doveden na Općinski sud u Metkoviću, gdje je saslušan, nakon čega mu je izrečena presuda kojom je proglašen krivim i kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 1.680,00 eura.

Uz navedeno, izrečena mu je zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na području Hrvatske u trajanju od 6 mjeseci, te mu je pored navedenog, Općinski sud rješenjem odredio zadržavanje u Zatvoru u Dubrovniku u trajanju od 42 dana.