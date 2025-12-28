Lik s BMW-om u pet minuta napravio dvije prometne nesreće. Policija traži svjedoke

U srijedu, na Badnjak, oko 17 sati na raskrižju Bolničke ceste, Ulice Medpotoki i Ulice Karažnik u Zagrebu dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil BMW crne boje i Volkswagen Passat crne boje, objavila je zagrebačka policija.

Kako dodaju iz policije, samo nekoliko minuta kasnije, oko 17.05 sati, u Ulici Medpotoki kod kućnog broja 14A dogodila se i druga prometna nesreća, u kojoj su ponovno sudjelovali BMW crne boje i osobni automobil Renault Kangoo crvene boje.

U toj prometnoj nesreći ozlijeđena je jedna osoba. Riječ je o 58-godišnjaku kojem je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 1. Kaznenog zakona, na štetu 58-godišnjaka, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 29-godišnjaka podnesena je kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.

Policija poziva svjedoke prometne nesreće u Ulici Medpotoki, u kojoj su sudjelovali BMW i Renault Kangoo, da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192 kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.